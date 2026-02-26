El Guaguas liquida al Pamesa Teruel y ya está en semifinales de la Copa del Rey de voleibol

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas no dio opción en su debut en la Copa del Rey de Valencia 2026 y superó con autoridad al Pamesa Teruel por 3-0 en La Fonteta. El vigente campeón mostró desde el primer punto que quiere revalidar el título y firmó una actuación sólida, coral y de altísimo nivel para sellar su pase a las semifinales.

Con el sexteto de gala sobre el taraflex y la esperada vuelta de Walla Souza tras dos semanas de ausencia, el equipo de Sergio Miguel Camarero arrancó con intensidad. El primer set fue el más equilibrado, en el que el cuadro dirigido por Máximo Torcello mostró sus credenciales y exigió a los grancanarios en cada intercambio.

Sin embargo, la velocidad en la distribución de Io De Amo comenzó a marcar diferencias. El colocador imprimió un ritmo altísimo al juego, dificultando la lectura del bloqueo rival y permitiendo a los suyos cerrar el parcial por 25-22. A partir de ahí, el partido tomó color amarillo.

En el segundo set el CV Guaguas volaba. Osmay Juantorena y Helder Spencer aportaron contundencia, pero fue Walla Souza quien terminó de inclinar la balanza: cada vez que saltaba, el punto caía del lado amarillo. Con un 14-8 que reflejaba la superioridad en todas las facetas y un tramo arrollador, el parcial se cerró con un claro 25-14.

El tercer acto arrancó con un Teruel más agresivo, dispuesto a asumir riesgos para alargar el encuentro. Incluso logró pequeñas ventajas, pero la reacción del Guaguas fue inmediata. El central caboverdiano Spencer sostuvo el bloqueo, Martín Ramos aportó desde el saque y Walla volvió a aparecer en los momentos clave, atacando con potencia incluso ante un triple bloqueo turolense. El conjunto grancanario recuperó el control (8-6) y, a partir de ahí fue inalcanzable para su rival.

El 25-16 final confirmó la superioridad de un Guaguas que incluso pudo rotar piezas en el último punto. Io De Amo, director magistral del juego, se erigió como el MVP del encuentro, mientras que Walla Souza firmó un regreso determinante. Con autoridad y un rendimiento sobresaliente sobre la pista valenciana, los grancanarios avanzan a semifinales reforzando su condición de favorito. La defensa del título sigue en marcha y los amarillos van muy en serio. La semifinal, el sábado a las 16:00 horas.

FICHA TÉCNICA:

CV Guaguas (3): Nico Bruno (6 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (11), Osmany Juantorena (9), Walla Souza (17), Io De Amo (2), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (1), Jean Pascal (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (8) y Dobromir Dimitrov (-).

CV Pamesa Teruel (0): Pedro Hernández (-), Germán Gómez (21 puntos), José Antonio Sandoval (-), Emilio Ferrández (9), David López (3), Francisco José Ruiz (4), Tobías Scarpa (líbero), Nacho Espelt (-), César Irache (-), Álvaro Montero (-), Ivan Postemsky (-) y Pablo Urchevich (2).

Parciales: 25-22, 25-14 y 25-16.

Noticias relacionadas

Árbitros: Carlos Alberto García y David Fernández Fuentes.