Josep Pedrerol disfruta de una mañana soleada en Las Canteras

El periodista deportivo Josep Pedrerol hizo escala esta semana en Las Palmas de Gran Canaria, donde combinó agenda profesional y tiempo para disfrutar del entorno. El comunicador, uno de los rostros más reconocibles del panorama audiovisual español, aprovechó su estancia para pasear por la playa de Las Canteras, alojarse en el Hotel NH Imperial Playa y asistir en directo al encuentro entre la UD Las Palmas y el Castellón en el Estadio de Gran Canaria.

Su presencia en la isla no fue casual. El motivo de la visita estuvo vinculado a una jornada organizada por la UD Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias, centrada en el análisis y la comunicación deportiva, un ámbito en el que Pedrerol se ha consolidado como referente en los últimos años.

Paseo por Las Canteras y estancia en primera línea de mar

Durante su estancia en la capital grancanaria, Pedrerol no quiso perder la oportunidad de conocer —o redescubrir— uno de los grandes símbolos de la ciudad: la playa de Las Canteras, considerada una de las mejores playas urbanas de Europa.

El comunicador fue visto paseando por el litoral, disfrutando del buen clima y del ambiente que caracteriza a esta franja costera. La imagen del periodista caminando junto al mar no tardó en circular en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron el contraste entre el plató televisivo y el paisaje atlántico.

Pedrerol se alojó en el Hotel NH Imperial Playa, establecimiento situado en primera línea de playa y habitual punto de encuentro para visitantes vinculados al deporte y la vida institucional de la ciudad. Su ubicación estratégica, junto a la avenida de Las Canteras, le permitió combinar comodidad y cercanía con el entorno urbano.

La visita también sirvió para proyectar la imagen de la capital grancanaria como destino vinculado no solo al turismo vacacional, sino también a eventos profesionales y académicos relacionados con el deporte.

Presencia en el Estadio de Gran Canaria: empate con carácter

La agenda del periodista incluyó una cita ineludible: acudir al Estadio de Gran Canaria para presenciar el partido entre la UD Las Palmas y el Castellón.

Más allá del plano turístico y deportivo, la razón principal del desplazamiento de Pedrerol a Gran Canaria fue su participación en una jornada organizada conjuntamente por la UD Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias.

El encuentro se enmarcó dentro de un ciclo de conferencias y actividades que ambas instituciones vienen desarrollando en los últimos meses con el objetivo de acercar a los estudiantes a profesionales de referencia del sector.

Durante la sesión, Pedrerol repasó su trayectoria profesional y abordó la actualidad deportiva desde la perspectiva de quien lidera dos de las principales franjas televisivas del país:

Jugones , en La Sexta, en horario de mediodía

, en La Sexta, en horario de mediodía El Chiringuito de Jugones, en Mega, en horario nocturno

Ambos formatos se han consolidado como espacios de debate, análisis y opinión que marcan la agenda deportiva nacional.