Mimi Peláez renuncia a su cargo de director deportivo del CD Heidelberg

El que ha sido director deportivo del CD Heidelberg durante la última década, Mimi Peláez, ha presentado su renuncia de este y del resto de cargos que ostentaba en el club, renuncia que ha sido aceptada por la Junta Directiva.

La renuncia de Mimi Peláez, por motivos personales, concluye con una trayectoria de 23 años en el Club Deportivo en el que ha desempañado diferentes funciones.

Desde el club, se quiere agradecer su trabajo de todos estos años en el que ha contribuido al desarrollo y crecimiento deportivo de nuestra entidad desde sus diferentes labores de entrenador, coordinador y en los últimos años como director deportivo, habiendo sido un pilar esencial en la consecución de los logros y la excelencia deportiva e institucional a la que ha llegado nuestro club, por lo que le deseamos lo mejor en su nueva etapa personal.

Mimi Peláez fue el impulsor de la sección de voleibol del CD Heidelberg que, en menos de una década de existencia, ha logrado títulos a nivel nacional como el Campeonato de la Liga Iberdrola, el título de Super Campeón de España o dos subcampeonatos de Copa de la Reina, poniendo el nombre del club y del colegio en lo más alto del panorama deportivo nacional.

Noticias relacionadas

Además, no solo en voleibol, bajo la dirección deportiva de Mimi, el club ha cosechado fantásticos resultados a nivel regional y nacional en las secciones de baloncesto, fútbol y en los últimos tiempos también en gimnasia.