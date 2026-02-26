The North Face Transgrancanaria y el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria refuerzan su coordinación institucional

The North Face Transgrancanaria y el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria siguen uniendo lazos para consolidar el apoyo institucional que desde la institución del Cabildo de Gran Canaria se realiza a la prueba deportiva, que se celebrará entre el 4 y el 8 de marzo. La organización ha celebrado además una reunión de seguridad en la Delegación de Gobierno de Canarias, presidida por la subdelegada de Gobierno de Las Palmas, Teresa Mayans, en la que participaron todos los cuerpos y organismos implicados en el operativo de la carrera.

El CEO de Arista Eventos, empresa organizadora de The North Face Transgrancanaria, Fernando González, y el consejero de Deportes insular, Aridany Romero, han mantenido un nuevo encuentro de coordinación para seguir reforzando el respaldo público a la carrera, ya consolidada como uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de Gran Canaria.

Un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la prueba

La reunión mantenida en la Delegación de Gobierno de Canarias contó con la presencia de representantes de Actividades Clasificadas del Cabildo de Gran Canaria, Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, Policía Local de Arucas, Policía Local de Teror, Policía Local de Moya, Protección Civil de Valleseco, Policía Local de Valleseco, Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, Pro Vital y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

En su vigésimo séptima edición, la cita registrará un récord de participación con más de 6.000 corredores y corredoras repartidos en las ocho modalidades, que tendrán salidas a lo largo de toda la semana. Entre los principales inscritos figuran destacados nombres del trail internacional como Claudia Tremps, Jonathan Albon, Ida Nilsson, Tom Evans, Henriette Albon o Hayden Hawks.

Noticias relacionadas

La proyección internacional de la prueba ha convertido además Gran Canaria en un destino habitual de preparación para equipos profesionales. En las últimas semanas, marcas como The North Face, Nike, ASICS o Craft han desarrollado concentraciones de entrenamiento en sus senderos para preparar la temporada.