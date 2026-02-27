Adiós a los arquitectos de un Heidelberg Volkswagen de voleibol campeón

El deporte no tiene memoria. Es una máxima que se repite cada temporada, en todas las modalidades, en este caso en el voleibol. Una racha de cuatro derrotas consecutivas del vigente campeón de la Liga Iberdrola femenina, el Heidelberg Volkswagen, ha derivado en la salida del club, en el espacio de unos días, de dos de los arquitectos de un equipo que ha experimentado un crecimiento sobresaliente. Desde el patio de un colegio hasta la élite nacional.

Santi Guerra, el entrenador, fue destituido tras ocho años dirigiendo al plantel profesional, al que hizo campeón de la Liga y de la Supercopa de España, aunque su reciente paternidad le impidió estar físicamente presente en la consecución del segundo de estos entorchados. Con esta decisión, la directiva pretende buscar una reacción después de encadenar cuatro derrotas de forma consecutiva. Esta racha ha llevado al cuadro grancanario a caer hasta la tercera plaza desde el liderato. Esta circunstancia desembocó en la destitución del joven técnico isleño. El encargado de sustituirle de forma interina hasta final de temporada es David Gil, secretario técnico de la división de voleibol del club, quien asume el reto de enderezar el rumbo. Mañana por la tarde (19.00 horas), ante el Arenal Emevé, penúltimo clasificado, llega la primera oportunidadr de frenar la inercia negativa y recuperar una dinámica ganadora.

Una despedida por motivos personales

Pero si hay una figura que no puede separarse del CD Heidelberg esa es la de Mimi Peláez, el impulsor y visionario de este proyecto deportivo. El directivo sorprendía esta semana con su dimisión tras estar nada menos que 23 años ligado al colegio. Al contrario de lo que se ha venido especulando, su adiós nada ha tenido que ver con la decisión de cesar al entrenador, que se debió a causas meramente deportiva y fue adoptada de forma conjunta con el propio David Gil. Motivos estrictamente personales le llevaron a dar un paso al costado tras siete años entregado en cuerpo y alma a la construcción de un proyecto ganador. Ahora llega el momento de hacer un parón.

En su carta de despedida a través de las redes sociales, el técnico Santi Guerra mostró su malestar por la decisión del club de cesarle de su cargo en el banquillo del Heidelberg Volkswagen, afirmando que se tomó «de manera inesperada y sin previo aviso». A pesar de todo, desde la entidad no se descarta la posibilidad de integrarle en el staff técnico de la división de voleibol en las categorías de base.

El tercer gran cambio en el club colegial estructural llegaba a principios del pasado mes. Se ponía fin al mandato como presidente de Aurelio Espinosa después de un ciclo de 11 años al frente de la gestión, tomando el relevo Miguel Escuder.

Nueva junta, mismo fin

En el proyecto de la nueva junta directiva del CD Heidelberg tienen claro que camino a seguir: dar continuidad a las pautas marcadas por el equipo directivo saliente aunque con algunos ajustes encaminados a potenciar los equipos de base para que los alumnos y alumnas del colegio no se vean, en las primeras fases de su formación en las distintas disciplinas deportivas, afectados por una exigencia de competitividad que hacía que muchos de ellos se hayan visto desplazados en cuanto a minutos de juego por aquellos jugadores o jugadoras con mayor potencial deportivo. De esta manera, se pretende cumplir con los deseos que los padres del alumnado han transmitido a los nuevos rectores: primar la formación por encima de la competición.

En cuanto al equipo profesional, desde la entidad colegial se afirma que el presupuesto para la próxima temporada será relativamente similar al de la presente, y que prácticamente la plantilla ya está cerrada prácticamente en su totalidad. La intención pasa por mantener el nvel de competitividad en un equipo que quiere a seguir aspirando a ganar todos los títulos domésticos en juego cada temporada.