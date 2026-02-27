Antonio Martínez y Marcos Ramos completan un cartel histórico para The North Face Transgrancanaria 2026

La The North Face Transgrancanaria 2026 termina de perfilar un plantel de auténtico lujo con la confirmación de dos de los corredores de trail running más destacados del panorama nacional: Antonio Martínez y Marcos Ramos. Ambos integrantes del equipo ASICS, los atletas llegan a la isla con un conocimiento profundo del terreno —suman seis y cuatro participaciones respectivamente— y avalados por un estado de forma encomiable tras sus brillantes resultados en la pasada campaña.

El corredor alicantino Antonio Martínez (ITRA 914) regresa a Gran Canaria con un objetivo ambicioso: conquistar la Marathon, la prueba más multitudinaria del evento. Con salida desde Tejeda el viernes a las 09:30 horas, Martínez pisa terreno conocido; en esta distancia ya fue segundo en 2019, cuarto en 2021, tercero en 2022 y quinto en 2023.

Martínez ganó la Half en dos ediciones consecutivas, 2024 y 2025, y en la última lo hizo rebajando su propio tiempo en diez minutos. Un salto de calidad que refleja su progresión constante. La temporada 2025 del alicantino fue excepcional. Venció en el Trail du Saint-Jacques by UTMB (50K) y en el Valhöll Fin del Mundo by UTMB, y cerró el año con otra victoria en la Media Maratón de los 3 Días Trail Ibiza, en su debut en la prueba ibicenca. A nivel colectivo, fue pieza clave en el título de campeón del mundo por equipos en Short Trail (13.º en individual). Añadió un octavo lugar en la OCC de Chamonix y un séptimo en Zegama-Aizkorri, dos de los escenarios más exigentes del calendario internacional.

Su palmarés habla por sí solo: tricampeón de la Lavaredo Ultra Trail by UTMB (2021, 2022 y 2024), ganador de la Media Maratón Val d'Aran by UTMB (2023) y del Patagonia Run (2023), y campeón de la Copa del Mundo de Skyrunning 2023. Tres podios consecutivos en la OCC (segundo en 2022, tercero en 2023 y 2024) completan el perfil de un atleta de élite consolidado a escala mundial.

Marcos Ramos regresa a la Advanced

Por su parte, el turolense Marcos Ramos disputará la Advanced en la edición de 2026. No es su primera visita a Gran Canaria: ya estuvo en la Classic de 2018 (13.º) y de 2020 (10.º), y corrió la propia Advanced en 2023 (16º). Mientras que el año pasado finalizó cuarto en la Marathon a un paso del podio. Ramos llega, por tanto, con un conocimiento real del terreno y con la motivación de mejorar sus propios registros en la isla.

La temporada 2025 fue muy productiva para el turolense. Venció en el Mallorca by UTMB y subió al podio en la Domusa Teknik Trail y en el Chianti Ultra Trail by UTMB (ambos con tercer puesto). También participó en la OCC y en Zegama-Aizkorri, dos citas de máxima exigencia internacional.

Para cerrar el año con un gran resultado, Ramos alcanzó el segundo puesto en el Patagonia Bariloche by UTMB en noviembre. Su trayectoria acumula victorias de relieve como el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (2021), la Canfranc Ultra (2020) y el Trail Zoquetes 32K (2023), junto a podios en la ASICS Saintelyon (2024), Tenerife Bluetrail by UTMB Maratón (2024), el Val d'Aran by UTMB (2023) y un quinto puesto en la TDS (2021).

Un cartel de estrellas mundiales

Con la incorporación de Antonio Martínez y Marcos Ramos, la The North Face Transgrancanaria se consolida como el epicentro mundial del trail running en este inicio de año. Dos de los nombres más a seguir en la próxima edición que contará con figuras de la talla de Tom Evans, Ida Nilsson, Abel Carretero, Hannes Namberger, Stephanie Case, Hayden Hawks, Eleanor Davis, Henriette Albon, Jonathan Albon, Josh Wade, Ida-Sophie Hegemann, Pau Capell, Sunmaya Budha, Alain Santamaría o Naiara Irigoyen.

Noticias relacionadas

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.