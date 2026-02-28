Lucha canaria / Copa Fundación La Caja
El Almogarén pone la directa hacia el título de Primera Categoría
El cuadro de Valsequillo se clasifica para la final al derrotar a su rival más directo, el Gáldar
Intratable. El Almogarén asaltó el terrero del Unión Gáldar, su principal rival, para asegurar el primer puesto en la clasificación de Primera y ya está matemáticamente en la final por el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Los visitantes dominaron la luchada desde el primer momento, colocando el 4-6 en el marcador. Néstor Mejías e Ismael Déniz eliminaban a Alejandro Mendoza y Kiki Ojeda, respectivamente, para poner tierra de por medio y decantar la balanza para los de Valsequillo. El local Álvaro Déniz tumbó a Javi González y, posteriormente, al puntal A Alberto Zamora. El marcador final registró un 8-12 para los valsequilleros.
Con esta derrota galdense, el Castro Morales tendrá la oportunidad de disputarse el pase a la final la próxima jornada ante los de Noroeste después de vencer en la otra luchada de la máxima categoría (7-12) a Castillo. Los juveniles del cuadro teldense hicieron su papel y suman una victoria importantísima para tener esperanzas en la última fecha del calendario.
Por lo que se refiere a la Segunda Categoría, el Unión Agüimes, Los Guanches y el Roque Nublo mantienen la igualdad. El último de ellos sigue sorprendiendo. Esta vez consiguió llevarse una victoria muy ajustada en el Cruce de Arinaga ante uno de los aspirantes al título, el Guanarteme. La victoria local se decantó en las últimas agarradas con el trabajo de sus destacados para el 12-11 final.
Sufrió menos el Unión Agüimes en el Terrero Tomás El Bombero de Lomo Los Frailes ante un Santa Rita con varias bajas. Los del Sureste vencieron por 8-12 y siguen siendo los máximos favoritos al título de la Copa Fundación La Caja de Canarias; marchan líderes por el mejor luchaveraje general.
Por último, Los Guanches, con sus últimos refuerzos, se están colando en las quinielas de aspirantes al entorchado copero. Esta vez vencieron en El Chiquero ante un Maninidra que continúa siendo el colista de la tabla (10-12).
Así, Unión Agüimes, Los Guanches y Roque Nublo mandan en la clasificación con nueve puntos para cada uno, mientras que el Guanarteme se queda cuarto con seis unidades y el Santa Rita figura quinto con tres.
El Tinamar manda en Tercera
El Tinamar es el nuevo líder de la Copa en la Tercera Categoría. Los de San Mateo vencieron a domicilio a un Unión Sardina que vio cómo se le escapaba la luchada en las sillas claves (10-12). Idéntico resultado consiguió el Unión Doctoral contra el Vecinos Unidos para firmar su primera victoria esta temporada . El Castro Morales B, campeón de la Liga, se estrenaba en el torneo copero con un des contundente triunfo frente al Adargoma (3-12).
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- Caos en la capital: embudo de tráfico tras la colisión en la GC-1 y la avalancha hacia el carnaval
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO para adaptar la ampliación de Mesa y López
- Concierto de Marc Anthony en Las Palmas de Gran Canaria
- Marc Anthony ya está en la isla para el concierto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- ¿Qué tiempo hará este viernes para el concierto de Marc Anthony en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Esto dice la Aemet
- Un accidente entre un camión y una guagua provoca colas kilométricas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria