El Almogarén pone la directa hacia el título de Primera Categoría

Intratable. El Almogarén asaltó el terrero del Unión Gáldar, su principal rival, para asegurar el primer puesto en la clasificación de Primera y ya está matemáticamente en la final por el título de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Los visitantes dominaron la luchada desde el primer momento, colocando el 4-6 en el marcador. Néstor Mejías e Ismael Déniz eliminaban a Alejandro Mendoza y Kiki Ojeda, respectivamente, para poner tierra de por medio y decantar la balanza para los de Valsequillo. El local Álvaro Déniz tumbó a Javi González y, posteriormente, al puntal A Alberto Zamora. El marcador final registró un 8-12 para los valsequilleros.

Con esta derrota galdense, el Castro Morales tendrá la oportunidad de disputarse el pase a la final la próxima jornada ante los de Noroeste después de vencer en la otra luchada de la máxima categoría (7-12) a Castillo. Los juveniles del cuadro teldense hicieron su papel y suman una victoria importantísima para tener esperanzas en la última fecha del calendario.

Por lo que se refiere a la Segunda Categoría, el Unión Agüimes, Los Guanches y el Roque Nublo mantienen la igualdad. El último de ellos sigue sorprendiendo. Esta vez consiguió llevarse una victoria muy ajustada en el Cruce de Arinaga ante uno de los aspirantes al título, el Guanarteme. La victoria local se decantó en las últimas agarradas con el trabajo de sus destacados para el 12-11 final.

Sufrió menos el Unión Agüimes en el Terrero Tomás El Bombero de Lomo Los Frailes ante un Santa Rita con varias bajas. Los del Sureste vencieron por 8-12 y siguen siendo los máximos favoritos al título de la Copa Fundación La Caja de Canarias; marchan líderes por el mejor luchaveraje general.

Por último, Los Guanches, con sus últimos refuerzos, se están colando en las quinielas de aspirantes al entorchado copero. Esta vez vencieron en El Chiquero ante un Maninidra que continúa siendo el colista de la tabla (10-12).

Así, Unión Agüimes, Los Guanches y Roque Nublo mandan en la clasificación con nueve puntos para cada uno, mientras que el Guanarteme se queda cuarto con seis unidades y el Santa Rita figura quinto con tres.

El Tinamar manda en Tercera

El Tinamar es el nuevo líder de la Copa en la Tercera Categoría. Los de San Mateo vencieron a domicilio a un Unión Sardina que vio cómo se le escapaba la luchada en las sillas claves (10-12). Idéntico resultado consiguió el Unión Doctoral contra el Vecinos Unidos para firmar su primera victoria esta temporada . El Castro Morales B, campeón de la Liga, se estrenaba en el torneo copero con un des contundente triunfo frente al Adargoma (3-12).