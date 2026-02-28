El Manacor da la sorpresa en la Copa del Rey y elimina al Guaguas, campeón de las dos últimas ediciones

El Manacor dio la sorpresa al eliminar en semifinales de la Copa del Rey al CV Guaguas, campeón de las dos últimas ediciones y actual líder de la Superliga, para clasificarse a la final del torneo del KO liderado por el central brasileño Gustavo Romaní después de un partido que llegó al quinto set, en el que los baleares se adjudicaron una merecida victoria (2-3).

El partido de hoy en La Fonteta de Valencia fue una reedición de la final que hace un año jugaron en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza ambos equipos pero en juego no tuvo nada que ver. Del 3-1 de la pasada edición se pasó al 2-3 en un choque que ya pasa a la historia del voleibol español por su épica.

El Manacor, cuarto actualmente en la Superliga, no se arrugó ante el gran favorito y la primera semifinal comenzó con el equipo balear por delante, pero con solo un punto de diferencia. Por primera vez tomó la delantera el equipo canario (5-4), pero Manacor volvió a poner la distancia, agrandándola hasta el 7-10 y Sergio Miguel Camarero se vio obligado a parar el partido.

Los jugadores del grancanarios jugaban con precipitación y el técnico amarillo pidió a su equipo calma y, sobre todo, mejorar el saque. Le costó a los amarillos, pero lograron nivelar el set con unos últimos puntos muy disputados. Pero no fue suficiente. Manacor estaba a un gran nivel y no dejó escapar el set, adjudicándoselo por 23-25.

Los baleares se imponen en el duelo táctico

El equipo manacorí dirigido por Alexis González demostró que había estudiado bien a su rival, también en el inicio del segundo set. Romaní disfrutó cada punto y cada saque, convirtiéndose en un dolor de cabeza para el Guaguas, que volvió a verse por detrás (2-5).

El equipo grancanario comenzó a desquiciarse, con muchos fallos en el saque y en ataque. Camarero volvió a pedir tiempo muerto (9-13) para intentar reconducir a su equipo. Pero los amarillos estaban desconectados y el Manacor no bajó el ritmo para arrancarle el segundo set al líder de la Superliga con un 20-25 en una clase magistral de bloqueo y recepción.

Los amarillos fuerzan el quinto

Para ganar al dominador del voleibol español hacía falta hacer un juego prácticamente perfecto, y Manacor estaba cerca. El gran estado de forma de Carlos Nieves unido al mal nivel de saque de los amarillos volvió a dar distancia a los baleares (4-7), que estaba sabiendo leer todo el juego de su rival. Camarero pidió tiempo muerto y su equipo mejoró. El partido entró en su fase más igualada, con un intercambio de puntos constante desde el 9-9, cuando el Guaguas logró empatar por primera vez la manga, hasta que se adelantó en dos puntos y remontó (25-20) para mandar el partido al cuarto set.

Guaguas comenzó a mostrar su verdadero nivel con un 2-0 inicial y, aunque el partido volvió a entrar en un intercambio de puntos, los grancanarios marcaron la distancia con un 13-9, pero Manacor no se iba a dar por vencido y empató el choque en los 14 puntos.

Souza y Osmany Juantonera aparecieron para darle alas a su equipo (19-16) y, pese al ímpetu y acierto de Romaní en busca de la victoria de Manacor, Guaguas empató el partido llevándose el cuarto set por 25-22.

La sorpresa se hace realidad

El quinto set volvía a ser igualado, con una grada de la Fonteta que disfrutaba del espectáculo y no paraba de animar, pero el Manacor no permitió que se le escapara el partido y dio la gran sorpresa de la Copa del Rey eliminando al favorito al cerrar la quinta manga con un merecido 13-15