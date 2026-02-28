Miguel Cabral conquista la Subida a Juncalillo con un Mitsubishi EVO-V en condiciones adversas

Miguel Cabral a los mandos de un Mitsubishi EVO-V Proto se adjudicó la victoria en la 30ª Subida a Juncalillo, prueba inaugural de los campeonatos de automovilismo de La Federación de Las Palmas, que se disputó bajo la niebla, un frío infernal y un aguacero que hacía casi impracticable el control de los vehículos sobre el asfalto. Cabral marcó su mejor crono en 2:40.848. El podio lo completaba Luis Monzón con su estreno del Toyota GR Yaris Rally2 con un tiempo de 2:43.464, siendo el tercer escalón del podio para Víctor Mendoza con EVO III, con un registro de 3:11.780.

Con un pronóstico de meteorología muy adverso, los participantes acometieron el trazado de Juncalillo en una rampa con mucha dificultad para la conducción en la que la niebla, el asfalto deslizante por la lluvia y un frío que helaba, marcó una jornada en la que se ponía en marcha los campeonatos del calendario automovilístico de la Federación de Las Palmas.

La tracción del EVO-V, la clave del campeón

Cabral y su potente EVO-V sacaron todo el potencial a la tracción total de su montura y, con una conducción muy meticulosa y fina, se apropió de una brillante victoria en la que marcaba su mejor registro en 2:43.464, superando en 2.616 segundos, con respecto a Luis Monzón, que con su nueva montura, el Toyota GR Yaris Rally2, paraba el crono en 2:43.464.

Buen estreno de Monzón con su Toyota

“Estoy contento, he terminado muy cerca de los tiempos de otras ediciones cuando se compitió en seco y porque nunca había pilotado el Toyota sobre agua”, apuntó Luis Monzón al completar su actuación. Continuó subrayando que venía “de un accidente –Rally Maspalomas- y no era cuestión de darle un golpe al coche. Es la primera carrera con el Toyota y las sensaciones han sido muy buenas”.

Y es que, la jornada no estaba para florituras ni para arriesgar más de lo necesario, por lo que la tracción a las cuatro ruedas era la protagonista en copar las primeras plazas. Así, la tercera posición fue para Víctor Mendoza con EVO-III y un tiempo de 3:11.780, a 28.316 segundos del vencedor.

Gran actuación de Juan Betancor Jr

Alby Martel con EVO-VIII se hacía con la cuarta plaza y un crono de 3:12.064, seguido de un batallador Juan Betancor jr, que situaba a su modesto Opel Corsa, en la quinta plaza, primer vehículo de una sola tracción -delantera- con un meritorio registro de 3:22.960. El joven piloto teldense, hijo de Juan Betancor llevó a cabo su mejor clasificación desde su debut en competición de la pasada temporada. Se está forjando una promesa de piloto con futuro, máxime si tenemos en cuenta las circunstancias del desarrollo de la prueba sobre agua y niebla.

Iván Pérez, con Toyota Starlet, finalizaba en la sexta plaza con su 3:23.848, superado por escasas 888 milésimas por el joven Betancor. La séptima posición fue para Felipe González con Peugeot 206 RC y un crono de 3:33.010.

El testo del 'top 10'

El resto de plazas del top 10 fueron para Samuel Moreno, Toyota Corolla G6, la octava con su 3:33.172, seguido de la novena para Orlando Nuez, Toyota Yaris T Sport, con 3:33.482 y la décima para Onofre Martín, Toyota Célica, 3:34.252. Estas tres últimas plazas muy disputadas en menos de un segundo.

Regularidad Sport, media intermedia y media 60

En el apartado de Regularidad Sport, la victoria fue para Alberto Lorenzo-Aday Benítez, VW Golf MKII, 26.6 puntos de penalización, seguidos de Florentino Domínguez-Aday Expósito, BMW E21, con 115.1, siendo terceros Javier Marrero-Mª Isabel García, VW Golf GTI, con 148.5 puntos.

En media intermedia, la primera plaza fue para Pedro Díaz-Roberto Mendoza, Mini Cooper, 20.9 puntos, seguido de José Luis Suárez-José Carlos Caballero, Toyota Starlet, 41 puntos. La tercera posición fue para Santiago Perera-Dario Perera, Seat 124, con 71.7 puntos.

En media 60, ganó Fani Brito-Eduardo Melián, Toyota Célica, 19.2 puntos, seguido de Gregorio Fontanillo-José Mº Emperador, Suzuki Swift 1.3 GTI, 19.6 puntos. La tercera posición fue para Antonio Santana-Hugo García, Datsun 120Y, 88.9 puntos de penalización.