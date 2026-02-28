El San Bartolomé cae ante el Tamaraceite pese a su dominio y las dificultades por el viento en el juego

El Tamaraceite tiró de eficacia para imponerse en su visita al San Bartolomé (0-2). Tras una primera mitad escasa de ocasiones pero con ligera superioridad local, el cuadro batatero dio un paso al frente e intensificó su dominio en el segundo tiempo. Pese a ello, fue el Tamara el que tuvo más acierto en sus pocas llegadas al área para acabar llevándose en triunfo.

El juego estuvo trabado desde el inicio debido a las rachas de viento que dificultaban la circulación del balón. Con el paso de los minutos, el cuadro batatero fue adueñándose de la situación y tuvo la primera llegada con cierto peligro al cuarto de hora tras un servicio de Doramas desde la izquierda que Rayco y Aarón no llegaron a rematar por muy poco.

Siguió dominando la posesión el equipo rojiblanco a lo largo de la primera parte, pero con escasa profundidad, ante un Tamaraceite que tuvo la más clara en el descuento de la primera parte, cuando Sergio Suárez ejecutó una falta desde la izquierda que el meta Abián repelió con dificultades; en el rechace, David García culminó la acción con un disparo desviado.

Saúl y Aimar sentencian

El San Bartolomé intensificó su dominio al regreso de vestuarios y llegó con peligro al marco visitante a través de centros laterales e internadas por las bandas, siendo la más clara un servicio de Rayco hacia Álex Yunes, quien se topó con el desvío de David García ante su tiro cruzado.

Pese a la superioridad local, fue el cuadro grancanario el que abrió el marcador en el minuto 70 en un contragolpe culminado por Saúl tras una serie de rechaces. El gol obligó a volcarse a los de Yeray González, aunque la suerte volvió a caer hacia el bando blanquiazul en el tiempo de descuento, cuando llegó el definitivo 0-2 de Aimar con un tiro cruzado al cazar un balón muerto en el área.