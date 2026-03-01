FÚTBOL
Canarias representará a España en la Copa de las Regiones de la UEFA
Santi Chicha anota el tanto que le dio la victoria a los canarios frente a la selección navarra (1-0)
Agencias
En este primer domingo del mes de marzo, el Estadi Olímpic Municipal de Terrassa se engalanó para albergar la final de la fase nacional de la Copa de Regiones de la UEFA. Canarias y Navarra se enfrentaban por conseguir el trofeo y la condición de representante español en la ronda intermedia internacional.
Ambas selecciones regalaron un duelo disputado a la altura de toda una final. El combinado canario logró hacerse con el histórico triunfo gracias a un solitario tanto de Santi Chicha, quien también marcó en las semifinales ante Galicia. El capitán aprovechó un gran pase en profundidad de Daniel Hernández para mandar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 en el marcador. El luminoso ya no se movió y Canarias consiguió el ansiado título.
Hungría, Israel y Letonia (anfitriona) serán ahora sus rivales en la fase intermedia internacional de la Copa de Regiones de la UEFA.
De este modo, Canarias consigue el billete europeo y alza al cielo de Terrassa (Barcelona) el flamante trofeo de campeones de la fase nacional.
- Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas
- Concierto de Marc Anthony en Las Palmas de Gran Canaria
- Edificios de hasta 18 plantas en Guanarteme: Las Palmas de Gran Canaria revisa el PGO para adaptar la ampliación de Mesa y López
- La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas
- La Gran Cabalgata del Carnaval recorrerá la ciudad este sábado desde las 16:00 horas
- La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo
- La panadería artesanal con cabeza y pasión que abandera dulces franceses y finlandeses en Las Palmas de Gran Canaria
- Ozuna llega a la isla para su concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria