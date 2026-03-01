Canarias representará a España en la Copa de las Regiones de la UEFA

En este primer domingo del mes de marzo, el Estadi Olímpic Municipal de Terrassa se engalanó para albergar la final de la fase nacional de la Copa de Regiones de la UEFA. Canarias y Navarra se enfrentaban por conseguir el trofeo y la condición de representante español en la ronda intermedia internacional.

Ambas selecciones regalaron un duelo disputado a la altura de toda una final. El combinado canario logró hacerse con el histórico triunfo gracias a un solitario tanto de Santi Chicha, quien también marcó en las semifinales ante Galicia. El capitán aprovechó un gran pase en profundidad de Daniel Hernández para mandar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 en el marcador. El luminoso ya no se movió y Canarias consiguió el ansiado título.

Hungría, Israel y Letonia (anfitriona) serán ahora sus rivales en la fase intermedia internacional de la Copa de Regiones de la UEFA.

De este modo, Canarias consigue el billete europeo y alza al cielo de Terrassa (Barcelona) el flamante trofeo de campeones de la fase nacional.