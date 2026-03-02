Ale Gemelo, de nuevo clave para el San Mateo

El Panadería Pulido, que se afianza en la cuarta plaza de la tabla del grupo canario de Tercera RFEF se llevó el triunfo por la mínima en su visita al Marino (0-1). El duelo estuvo escaso de ritmo y ocasiones en la primera mitad; tras el receso, ambos equipos trataron de reaccionar tímidamente, aunque fue Ale Gemelo el único capaz de ver portería en el ecuador del segundo tiempo después de aprovecharse de un error en la salida de balón del meta local.

Partido espeso desde el tramo inicial, con dos equipos que apenas asumieron riesgos y priorizaron las labores defensivas. Esto provocaba que los primeros minutos transcurrieran sin acciones a destacar, a excepción de una jugada embarullada en el área local en la que tuvo que intervenir Juanes.

Ya en el ecuador de la primera parte, con el Panadería Pulido tratando de hacerse fuerte con el balón en su poder, Sullivan pudo abrir el marcador al zafarse del portero local y toparse con Adjona desviando su golpeo sobre la línea de meta. Sin embargo, fue la última ocasión hasta el minuto 45, cuando Vitolo disparó a las manos de Juanes.

El segundo tiempo arrancó con más ritmo y con una primera oportunidad del conjunto tinerfeño, protagonizada por un lanzamiento de Facu Pérez al travesaño. En la réplica, Ale Gemelo obligó a intervenir al guardameta marinista, mientras que, al lado contrario del campo, la colegiada no vio nada punible en un derribo sobre Facu Pérez en el área.

En el minuto 67, un error de Juanes lo aprovechó Ale Gemelo, cortando el balón para anotar a placer. Tras el 0-1, el Marino se vio obligado a estirarse y tuvo opciones para igualar, siendo las más claras un testarazo desviado de Juan Quirós y un último disparo de Cheikh en el tiempo de descuento que solventó el portero Gárate.