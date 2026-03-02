Conor Donegan: "Sentía que este año el título se podía quedar en casa".

La 9ª edición del LANZAROTE QUEMAO CLASS coronó en surf al lanzaroteño Conor Donegan, que firmó un campeonato construido desde la primera manga en una de sus ediciones más exigentes.

El surfista local compitió con seguridad desde el inicio. "Desde que empezó el campeonato me notaba muy bien. Sentía que este año se podía quedar en casa y esperaba llevármelo yo", explica. Esa confianza se trasladó al agua en condiciones exigentes, donde la colocación y la selección de la ola resultaron determinantes. "Eran condiciones súper difíciles, pero encontré una ola buena, me sentía muy cómodo. Sé dónde ponerme, sé qué ola escoger y sabía dónde estar".

Su conocimiento de la ola y la seguridad en sus decisiones marcaron su paso por el campeonato. Aun así, el desenlace superó lo que él mismo esperaba. "Lo que no me imaginaba era este resultado. Para hablar de esto no tengo palabras".

La singularidad de la ola del Quemao va, para Donegan, mucho más allá de lo competitivo. "La hace especial lo perfecta que es, lo buena que es la ola, lo bonita. El agua cristalina, el viento bien colocado, el sol, el pueblo... eso ya es súper especial. Lo grande que es el tubo y lo peligrosa que es". Esa combinación de belleza y riesgo es parte de su identidad. "La adrenalina que te da después de hacerte una buena ola, esa recompensa, muy pocas olas me la han dado en el mundo". Y hay otro elemento que aumenta su valor: "Creo que también es porque se dan muy pocas veces las condiciones ideales para verla así".

Su vínculo con el LANZAROTE QUEMAO CLASS comenzó desde dentro del propio evento. Durante varias ediciones formó parte del campeonato como caddie de surfistas locales, viviendo cada manga desde el agua y aprendiendo el ritmo de una competición en la que algún día quería estar presente como competidor.

Ese paso llegó en la 7ª edición, cuando debutó en el cuadro principal, y se repitió en la 8ª. En ambas ocasiones terminó con la sensación de que podía haber ido más allá. "Fueron dos ediciones de quedar un poco rascado, de sentir que podría haber dado más en el campeonato". Esa experiencia formó parte del camino que lo llevó a proclamarse campeón en la 9ª edición.

Para Donegan, el título no es únicamente personal y quiso compartirlo con quienes han formado parte de su crecimiento en la ola. "Quería dar las gracias a todos los locales, porque este premio también es de ellos. Son los que me han ayudado en esta ola, me han empujado desde que era pequeño. Si empiezo a nombrar, no acabo. Todos me han ayudado y me han motivado. Este premio es para nosotros, para casa".

El surfista lanzaroteño también quiso acordarse de la nueva generación, destacando el nivel que se está consolidando en la isla. "Aquí hay cantera muy buena. Les diría que confíen en sí mismos. Yo confié mucho en mi nivel para este campeonato. Ellos ya saben lo que tienen que hacer y en próximas ediciones los podremos ver en este campeonato".

La 9ª edición terminó coronando a un surfista que ha crecido viviendo el LANZAROTE QUEMAO CLASS desde dentro, y que terminó proclamándose campeón en esta última edición.