Edu Salles rubrica la superioridad del San Fernando

El San Fernando, quinto en la tabla del grupo canario de Tercera RFEF, se impuso por la mínima frente al Real Unión (1-0) para seguir a la caza de los gallos de la categoría. El equipo grancanario se mostró superior en la primera parte y se adelantó a la media hora gracias al acierto del pichichi Edu Salles, cazando el rechace del meta visitante tras su propio lanzamiento de penalti. Al regreso de vestuarios, el cuadro santacrucero dio un paso al frente, pero se topó con un Sanfer bien plantado en su parcela que pudo sentenciar a la contra.

Los de Maspalomas estuvieron cómodo desde el inicio y dieron el primer aviso a los cinco minutos por medio de un golpeo desviado de Edu Salles. Poco después, fue Ribalta quien generó una ocasión clara al marcharse por la izquierda y colgar un balón que se paseó por el área sin encontrar rematador por muy poco.

Cerca de la media hora, una mano dentro del área visitante tras un centro de Felipe la señaló el colegiado como pena máxima; Yan Carlos desvió el lanzamiento de Edu Salles desde los 11 metros, pero el atacante brasileño estuvo atento para cazar su propio rechace y abrir el marcador en El Tablero.

La situación sobre el campo no se alteró tras el 1-0. El San Fernando siguió llevando el peso del partido con el balón en su poder, ante un cuadro tinerfeño que no cambió su planteamiento defensivo y buscó sus opciones en acciones aisladas al contragolpe, sin profundidad. Con un último intento de Raúl Sosa, que salió rozando la escuadra, acabó la primera mitad.

En la reanudación, el Real Unión se aproximó con frecuencia al área local, pero no llegó a generar oportunidades claras. Por su parte, el equipo grancanario intentó bajar el ritmo y se hizo fuerte en defensa, buscando al contragolpe y a balón parado una sentencia que rozó Juan con un testarazo que no encontró portería por poco.