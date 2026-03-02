Fernando González, director deportivo de The North Face Transgrancanaria: apuesta por el asalto decidido al número uno de las ultra trail

El brillo en los ojos de Fernando González, director deportivo de The North Face Transgrancanaria, ante el inminente pistoletazo de salida de la carrera el próximo miércoles, con la espectacular prueba del Kilómetro Vertical, le delata. Un año de intenso trabajo desemboca en una semana especial, en la que Gran Canaria se convierte por unos días en el centro neurálgico de los amantes de la ultra trail, en la que lucen orgullosos su condición de segunda mejor carrera del mundo de la larga distancia.

«No se ve el trabajo de la organización, que dura un año para poder dar el disparo final que es la Transgrancanaria, es un volador que soltamos y que se resume en esta semana, por esa razón son los nervios, las lágrimas y esa pasión, porque tenemos solo ese momento para brillar», relató uno de los fundadores de Arista, el gigante que está detrás de la organización de esta carrera. «Ya estamos preparando cosas de The North Face Transgrancanaria 2027 y el equipo se vuelca durante todo el año para que todo salga bien, con corredores internacionales, patrocinadores, medios de comunicación, todo lo que se mueve detrás de esta prueba es muy grande», admitió.

Relación especial con LA PROVINCIA

Como anécdota, recordó González que «LA PROVINCIA fue el primer periódico con el que contó la Transgrancanaria y que comprábamos creo recordar 300 ejemplares como parte del convenio que teníamos y que posteriormente repartíamos entre los participantes en la prueba». «Recuerdo un titular en concreto que decía que la organización pretendía colocarla como un hito insular y luego regional, en ningún momento pensamos en nacional, y sin embargo ahora estamos en un rango internacional, nadie discute nuestra condición de segunda carrera de ultra trail más importante del mundo y hasta hace poco tiempo pensaba que es muy difícil alcanzar el número uno –lo ostenta el Ultra Trail du Mont Blanc–, porque tiene mucho prestigio, además del apoyo institucional y de patrocinadores privados, pero creo que eso ha cambiado y que ahora sí que podemos, con un empuje de todas las instituciones públicas y de los canarios, podemos ser la mejor carrera del mundo».

La ausencia del Gobierno

Llamativa fue la ausencia una vez más del apoyo institucional del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, que a pesar de haber tenido unos minutos antes un acto con el CB Gran Canaria en el mismo recinto en el que se presentó la carrera, el Gran Canaria Arena, no pudo hacer un hueco en su agenda para haber mostrado su apoyo a una prueba que transciende a la Isla y al propio Archipiélago. En este sentido, Fernando González señaló que «es una lástima que estemos ya apoyados por el Consejo Superior de Deportes, por el Gobierno central y que sien embargo, el Gobierno de Canarias, por lo que sea, no esté aquí a la altura de lo que tiene que estar, porque la Transgrancanaria no hay que explicarle a nadie lo que es, la prueba más importante de Canarias, de España y una de las mejores del mundo». «Esperamos que recapaciten y se sienten con nosotros, porque es el segundo año en el que no tenemos a Turismo de Canarias aquí con nosotros y tampoco a Deportes de Canarias», incidió.

De las palabras de Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, en las que les colocaba como la mejor carrera del mundo en su disciplina, González reconoció que «es nuestro mayor fan y necesitamos gente que crea en nosotros». En este sentido, aseguró que «tenemos el apoyo de la consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno, por medio de Mariano Zapata y vamos a hacer una apuesta fuerte por una Transgrancanaria sostenible».