El Gran Canaria Arena estrena dos esculturas en homenaje al deporte insular

El entorno del Gran Canaria Arena suma desde ahora un nuevo atractivo visual y simbólico. El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (IID), ha instalado dos esculturas de gran formato en las explanadas norte y sur del recinto con el objetivo de reforzar la identidad multidisciplinar del deporte en la isla y reconocer el legado de sus deportistas.

Las obras, firmadas por el escultor grancanario Manuel González, han supuesto una inversión total de 30.091,50 euros, incluyendo la ejecución de las bases arquitectónicas que integran las piezas en el entorno urbano.

La intervención no es únicamente ornamental. Se trata de una apuesta por convertir el espacio deportivo en un museo al aire libre, donde arte y actividad física dialogan de forma permanente con la ciudadanía.

Un museo al aire libre en torno al Gran Canaria Arena

Durante la presentación oficial, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó el papel transformador de la escultura urbana. En su intervención destacó que este tipo de actuaciones permiten que la ciudad se convierta en un museo accesible, donde el arte puede contemplarse sin barreras y de forma continuada.

Morales incidió en que estas intervenciones humanizan y revalorizan los espacios urbanos, otorgándoles una dimensión cultural y social superior. En este caso, el entorno del Gran Canaria Arena —que ya destaca por su arquitectura contemporánea vinculada al deporte y los grandes eventos— se enriquece con piezas de un autor de reconocido prestigio en Canarias.

El recinto, además de albergar competiciones deportivas de alto nivel, conciertos y espectáculos culturales, se consolida así como referente visual y punto de encuentro ciudadano.

Dos esculturas, un mismo mensaje: esfuerzo y superación

El proyecto escultórico se articula en torno a dos grandes intervenciones diferenciadas pero complementarias: Niké Gran Canaria y Olimpia.

Ambas piezas están concebidas en bronce —material habitual en la obra pública de Manuel González— y, en el caso de Olimpia, combinadas con acero inoxidable. La elección responde a criterios de durabilidad, resistencia y capacidad modeladora, fundamentales para obras expuestas de forma permanente en espacios abiertos.

La primera de las figuras, Niké Gran Canaria, alcanza los 3,7 metros de altura y 2,60 metros de envergadura. Representa una figura femenina en el gesto final de un ejercicio gimnástico: brazos en alto, cuerpo tenso y levemente arqueado hacia atrás, evocando el saludo solemne tras una ejecución perfecta.

La obra se inspira en la fuerza simbólica de la Victoria de Samotracia, expuesta en el Museo del Louvre de París. Al igual que aquella pieza clásica, Niké transmite valores universales:

Constancia

Elegancia

Espíritu de superación

Triunfo

Fundida en bronce, la escultura conecta el legado clásico con la realidad deportiva contemporánea de Gran Canaria. Su ubicación estratégica en la explanada convierte la figura en una imagen referencial del recinto, visible y reconocible para quienes acuden a eventos deportivos o culturales.

Olimpia: la energía colectiva del deporte insular

La segunda intervención, Olimpia, constituye un grupo escultórico de gran formato —4 metros de alto, 4,5 metros de largo y 1 metro de ancho— compuesto por cuatro figuras a tamaño real.

La obra representa distintas disciplinas practicadas en la isla:

Atletismo (carrera de velocidad)

Natación

Gimnasia de aparatos

Gimnasia de suelo

Tres figuras son masculinas y una femenina, logrando un equilibrio en la representación de género. El conjunto se articula en torno a los aros olímpicos, elaborados en acero inoxidable, que cumplen una doble función: estética y estructural.

Dos figuras se sitúan a pie de basamento (atletismo y gimnasia de suelo), mientras que las otras dos aparecen elevadas (natación y gimnasia de aparatos), sujetas a los aros, lo que refuerza la sensación de dinamismo y movimiento continuo.

La composición concentra en una sola intervención la energía que cada disciplina aporta por separado, simbolizando la diversidad deportiva de los 21 municipios de Gran Canaria.