Superioridad de Adriana Rodríguez: la grancanaria gana sus cuatro combates sin ceder sets y se proclama campeona de España júnior de taekwondo

La grancanaria Adriana Rodríguez ha vuelto a erigirse en campeona de España de taekwondo, en esta ocasión de la categoría júnior, completando un total de 10 oros hasta la fecha en el concierto nacional.

La taekwondista del Club Goduro, a sus 16 años, conseguía a principios de febrero la medalla de plata en el Campeonato de España sénior, celebrado en la localidad alicantina de Torrevieja.

La número uno del ránking nacional volvía a demostrar el pasado fin de semana en San Vicente del Raspeig (Alicante) su nivel conquistando el oro en su categoría, júnior, logrando clasificarse por puntos para representar a España en el Campeonato del Mundo, del 12-17 de abril, en Tashkent (Uzbekistán).

La grancanaria mostró una superioridad aplastante sobre todas sus rivales, al erigirse en campeona en -46 kg ganando sus cuatro combates sin ceder ni un sólo set. En octavos se impuso a la andaluza Jimena Sierra (2-0), en cuartos a la balear Melina González (2-0), en semifinales a la valenciana Alina Lubaseva (2-0) y en la gran final a la asturiana Iris Cabello (2-0), completando una actuación magistral.