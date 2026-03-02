The North Face Transgrancanaria, la ultra trail que reúne a atletas de 75 países en Gran Canaria, arranca este miércoles

En un escenario majestuoso como el Gran Canaria Arena se presentó la reconocida como segunda prueba de ultra trail más importante del planeta, The North Face Transgrancanaria, una prueba de otra dimensión que transciende a la propia Isla para convertirse en un referente a nivel mundial, con atletas venidos de 75 países de todo el globo y que podrá ser seguida desde cualquier lugar del mundo a través de una retransmisión televisiva sin precedentes, en riguroso directo, durante 25 horas.

Antonio Morales: "Es una prueba extraordinaria"

Durante el acto de presentación oficial de la carrera que arranca oficialmente el miércoles con la primera de las pruebas y que se prolongará hasta el domingo, abrió el turno de palabra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, catalogó a la prueba como "extraordinaria", de la que afirmó que "genera economía, concienciación social y promoción internacional de la Isla en torno a una actividad deportiva". "Seis mil corredores y corredoras llegan a Gran Granaria durante estos días, de 75 nacionalidades diferentes, de los que un 30% son mujeres y más de un 40% son extranjeros, con lo que ello implica a la hora de promocionar la Isla a través del Deporte", explicó el presidente cabildicio, quien incidió "en el apoyo decidido por el deporte base a través de la consejería de Deportes, también se hace un gran esfuerzo por las instituciones deportivas para que tengan garantía de éxito en sus competiciones, además apostamos por tener instalaciones deportivas de primer orden, la próxima semana se procederá aproceso de la adjudicación de la obra del nuevo estadio de Gran Canaria, pero también consideramos necesario apoyar iniciativas como estas, que ayudan a promocionar la Isla y la colaboración ciudadana".

Carolina Darias: "Es un motor económico y de ilusión para la ciudad y para la Isla"

Tampoco faltó en el acto la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien reconoció estar "emocionada e ilusionada porque The North Face Transgrancanaria vuelva a salir un año más desde Las Palmas de Gran Canaria, desde uno de los enclaves más icónicos de la ciudad, como es la playa de Las Canteras, con esa salida desde las doce de la noche con esa marea humana que recorre esos 125 kilómetros de forma transversal por toda la Isla". "Es un orgullo para la ciudad y por esa razón seguimos comprometidos con esta carrera, porque no solo es una gran prueba deportiva a nivel mundial, sino que es un motor económico, de ilusión para la ciudad y para la Isla, en esa conjunción entre las instituciones, de la mano con las empresas rivadas", expuso la alcaldesa quien desveló que "una de las marcas deportivas más importantes del mundo, como es The North Face, no sólo ha estado colaborando estos tres últimos años, sino que además se va a volver a renovar".

Aridany Romero: "Es la ultra trail más importante del mundo"

Siguiendo el protocolo del evento, tomaba la palabra el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, que destacó "el trabajo de unos locos que hace más de 20 años fueron capaces de dibujar una prueba que aunque ellos dicen que son la segunda más importante del mundo dentro de las ultra trail, yo creo que somos la mejor, porque ninguna prueba tiene las cumbres que tenemos en Gran Canaria y todo eso se va a mostrar en esta carrera, no sólo la pasión de los participantes de 75 países diferentes, con la participación de mujeres creciendo cada año y que hace que sea una de las mejores pruebas deportivas no sólo en Canarias, sino en España, donde ya ha conseguido tener el aval del Consejo Superior de Deportes". "Tenemos el Rally Islas Canarias que cumple 50 años y justamente después tenemos esta Transgrancanaria, por eso nos alineamos con ella", resaltó Romero. "Esta carrera genera casi cuatro puntos del PIB (Producto Interior Bruto), que fomenta la participación de las mujeres y el empleo joven, por lo que esta bendita locura también es nuestra", afirmó, al tiempo que destacó "la importancia que cuando toda la prueba termine todo quede exactamente igual que antes de la carrera, porque de eso también vivimos, de mantener nuestra biodiversidad, nuestros senderos, nuestros terrenos, porque es clave para otros sectores de nuestra economía".

Carlos González: "La Transgrancanaria son todos ustedes, es parte de nuestra identidad"

Para el director de la carrera, Carlos González, "la Transgrancanaria son todos ustedes, es tan grande ya que no se concibe pensarla solo desde Arista Eventos, porque nada de esto sería posible sin la participación de todas las instituciones públicas, junto a los voluntarios y las empresas privadas que nos apoyan". "La Transgrancanaria es un evento deportivo de primer orden, de nivel mundial, que cubre los élites, pasando por los populares hasta las categorías de formación, incluyendo desde bebés que son porteados por sus madres hasta los mejores corredores del mundo", explicó. "A nivel transversal es deporte, es sostenibilidad y respeto por el medio, es concienciación, conocimiento de nuestra población, un montón de cosas que la han convertido en lo que es, por eso creo que es parte de nuestra identidad, por eso creo que habría que buscar la manera de generar institucionalmente ese reconocimiento como interés cultural, de turismo o del tipo que sea, que sostenga la prueba más allá de los aconteceres de cada año", solicitó.

En ese sentido, recordó el propio Antonio Morales, saltándose el protocolo, que "el cabildo de Gran Canaria le ha concedido a la prueba el Premio Roque Nublo al Mérito Turístico".