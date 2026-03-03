Skoda Canarias apuesta fuerte en 2026 con Sergio Fuentes, Alexey Lukyanuk y un Fabia RS Rally2 renovado para el regional de rallys

La temporada 2026 marca un nuevo reto para Skoda Canarias en el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto. En 2025, Sergio Fuentes volvió a situar al Fabia RS Rally2 en las primeras posiciones, logrando la victoria en el Rally Orvecame Norte y varios podios dentro del CCRA, lo que le permitió cerrar el año con un podio absoluto en el campeonato. Además, conquistó otras carreras como el Rally Villa de Granadilla y el Rally Isla Tenerife, así como el título insular de Tenerife y el provincial de Santa Cruz de Tenerife. Con estos resultados como base, ahora la marca amplía su apuesta con una segunda unidad en pista y una estructura reforzada.

A la continuidad de Sergio Fuentes se suma la incorporación del doble campeón de Europa Alexey Lukyanuk, acompañado por Yuri Kulikov. Con dos títulos del FIA European Rally Championship en su palmarés y una trayectoria consolidada en la categoría Rally2, aporta experiencia internacional y velocidad contrastada a un proyecto que gana dimensión deportiva. Su llegada ha generado una enorme expectación, elevando el perfil competitivo del equipo y situando a Škoda Canarias como uno de los grandes protagonistas del CCRA 2026.

Uno de los momentos más esperados del acto fue cuando se desveló la nueva unidad del Skoda Fabia RS Rally2 con la que Lukyanuk competirá esta temporada. Cubierta hasta el instante final, la máquina vio la luz por primera vez ante el público, mostrando su identidad deportiva definitiva y una configuración que incorpora el paquete especial conmemorativo del 125 aniversario de Škoda Motorsport. Esta unidad completamente nueva incorpora mejoras orientadas al rendimiento, como la reducción de peso mediante la ventana trasera de policarbonato y el cableado ligero del motor, así como nuevas protecciones específicas para asfalto y detalles exclusivos vinculados al aniversario de la división deportiva de la marca. Estas mejoras mecánicas han sido implementadas también en el Fabia RS Rally2 que pilotará Sergio Fuentes, de modo que ambos vehículos cuentan con la misma evolución técnica para esta temporada y están preparados para afrontar la máxima exigencia del campeonato.

De vuelta en Canarias

Tras este momento, los pilotos pudieron compartir con los presentes cómo afrontan este desafío y sus sensaciones de cara a una temporada que promete emociones fuertes en cada tramo. Alexey Lukyanuk destacó su emoción por regresar a Canarias una temporada más y la ambición con la que afronta el campeonato. «Estoy muy feliz de estar de vuelta en Canarias un año más. El ambiente, tanto dentro del equipo como con los patrocinadores y la afición, es fantástico. Ahora conozco mejor los tramos y vamos a apretar más para luchar por lo más alto del podio», afirmó el piloto ruso.

Sergio Fuentes, por su parte, destacó el paso adelante que supone afrontar su segunda temporada con el Fabia RS Rally2 y la ambición con la que encara el nuevo curso junto a la marca. «Las sensaciones son muy buenas y tenemos muchísimas ganas de luchar por el campeonato. Este segundo año con el Fabia RS Rally2 nos permite empezar con más conocimiento del coche y de los tramos, lo que nos da una base más sólida desde el inicio. Afrontamos la temporada con mucha ilusión y estoy muy agradecido a Škoda Canarias por la confianza y por seguir formando parte de este proyecto», aseguró el piloto.

125 aniversario de Skoda Motorsport

Por último, Luis Arencibia, Brand Manager de Škoda en Canarias, subrayó el compromiso de la marca con el rally regional y el salto cualitativo que supone contar con dos unidades en pista. «En 2025 comprobamos que el proyecto tenía una base muy sólida y este año hemos querido dar un paso más. Incorporar una segunda unidad y apostar por un Fabia RS Rally2 completamente nuevo supone un esfuerzo importante para la marca, pero hemos decidido asumirlo porque creemos en el potencial de los pilotos y del equipo. Además, este año se celebra el 125 aniversario de Škoda Motorsport por lo que esta apuesta es, si cabe, aún más especial para nosotros», destacó el propio Arencibia.