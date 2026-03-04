El Arinaga consuma su ascenso anticipado a la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó

La vigésima jornada de la Liga Insular de dominó estuvo marcada por el ascenso a la Primera Categoría del Arinaga, que a falta de dos jornadas en la división de plata se asegura el primer puesto tras imponerse por 8-4 a Los Mocanes, resultado que se suma a la jornada de descanso del segundo clasificado, el San Porruño, que se queda a seis puntos del ya campeón.

Todo abierto en la máxima categoría

En cuanto a la Primera Categoría, Los Canariones Andamios Padrón se impusieron con claridad al CDVJ Blanco 3 (9-3) para mantener la primer posición. Mientras, el San Rafael caía en su duelo directo con el Teror Pito 4 (4-8), un resultado que propiciaba que los de Santa Lucía cedieran la segunda plaza a su rival, que se coloca a un solo punto del líder a falta de dos jornadas para el final del campeonato liguero.

Quien no falló fue el Socuma, que se queda a dos puntos del tercer puesto tras doblegar con autoridad al RC Victoria (9-3). Con su derrota ante el Costa Maspalomas (5-7), el Telde Doble 4 cae a la última posición de Primera.