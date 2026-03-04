Augusto Colito, opuesto del Guaguas, listo para una «batalla ante el Montpellier» en el Arena

A pesar del sorprendente KO en la Copa del Rey en ‘semis’, Augusto Colito, opuesto del Guaguas y de la selección española, tiene una fe ciega en que el equipo va a mostrar su mejor versión en la eliminatoria de accesos a los cuartos de laChampions. Hoy, en el Arena (19.00 horas), primera entrega del cruce con el Montpellier.

El Guaguas afronta en el Gran Canaria Arena mañana por la tarde (19.00 horas) uno de los partidos más importantes de su historia. El subcampeón de Francia, el Montpellier, mide el potencial de los amarillos en la ida de la eliminatoria que da el acceso a los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol. Los amarillos tienen plena confianza en ser el equipo que se enfrente de nuevo al Perugia, el vigente campeón de Europa y del mundo, en la siguiente ronda.

Pocas voces hay más autorizadas en el vestuario del campeón grancanario que la de Augusto Colito, opuesto de la selección española. Forjado a fuego en Palencia, en ese laboratorio generador de talento que es la concentración permanente del combinado nacional, dio el salto al UBE L’illa Grau de Castellón antes de desembarcar en tres de los grandes de la Superliga: Teruel, Unicaja y Soria. Su espíritu aventurero le llevó a dos de las mejores ligas del Viejo Continente, la Bundesliga –en las filas del Helios Grizzlys Giesen– y la rumana –en el Corona Brasov–. Luego aceptaba el reto de regresar a España en verano para discutirle minutos a Walla, una de las estrellas del Guaguas.

Estar entre los ocho mejores de Europa

Nuestro protagonista resta importancia al tropiezo del equipo amarillo en las semis de Copa el pasado fin de semana ante el Manacor, a la postre campeón. «Ha sido duro, pero la competición no te permite echar la vista atrás y tenemos que estar centrados en el partido ante el Montpellier», afirma el opuesto amarillo, no sin reconocer que «el nivel de juego de nuestro rival en semifinales no lo había dado hasta ese momento».

Del duelo que les espera esta tarde ante los franceses, Colito resalta que, tanto para el club como para el voleibol español «supone ya un hito jugar en la Champions y estar disputando este partido de octavos, y la verdad es que sería increíble poder estar entre los ocho mejores de Europa». «Queremos aprovechar esta oportunidad, porque hemos demostrado que tenemos nivel para competir contra cualquiera», añade el caboverdiano de origen.

En cuanto al nivel del Montpellier, Colito alerta: «Los equipos que nos hemos clasificado somos de los mejores de Europa y todos van a estar cada vez más rodados y preparados para competir, por eso estoy seguro que nuestro rival va a ponérnoslo muy difícil. Juega en una liga muy competitiva como la frances. Nos espera una batalla, nos van a dar guerra».

Una Superliga en crecimiento

En su regreso a España admite que «la Superliga ha mejorado bastante durante los últimos años, impulsada por la llegada del Guaguas». «Ha generado una necesidad en los demás equipos de querer mejorar, también es cierto que de momento económicamente todavía se está lejos de los presupuestos de las ligas más punteras de Europa».

«En esta cruce es importantísimo sumar los tres puntos en casa, puede ser clave, porque jugar la vuelta fuera complica más la eliminatoria», apunta. «Esperamos que como mínimo se igualen los cinco mil aficionados del partido ante el Berlín, porque para nosotros tener la grada llena y sentirles sería un plus muy grande a la hora de sumar la victoria por 3-0 o 3-1 en este primer partido del cruce», concluye.