VOLEIBOL
Augusto Colito, opuesto del Guaguas, listo para una «batalla ante el Montpellier» en el Arena
El internacional español analiza al rival de los grancanarios de mañana (19.00 horas) en la ida de los octavos de final de la CEV Champions League, el subcampeón francés
A pesar del sorprendente KO en la Copa del Rey en ‘semis’, Augusto Colito, opuesto del Guaguas y de la selección española, tiene una fe ciega en que el equipo va a mostrar su mejor versión en la eliminatoria de accesos a los cuartos de laChampions. Hoy, en el Arena (19.00 horas), primera entrega del cruce con el Montpellier.
El Guaguas afronta en el Gran Canaria Arena mañana por la tarde (19.00 horas) uno de los partidos más importantes de su historia. El subcampeón de Francia, el Montpellier, mide el potencial de los amarillos en la ida de la eliminatoria que da el acceso a los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol. Los amarillos tienen plena confianza en ser el equipo que se enfrente de nuevo al Perugia, el vigente campeón de Europa y del mundo, en la siguiente ronda.
Pocas voces hay más autorizadas en el vestuario del campeón grancanario que la de Augusto Colito, opuesto de la selección española. Forjado a fuego en Palencia, en ese laboratorio generador de talento que es la concentración permanente del combinado nacional, dio el salto al UBE L’illa Grau de Castellón antes de desembarcar en tres de los grandes de la Superliga: Teruel, Unicaja y Soria. Su espíritu aventurero le llevó a dos de las mejores ligas del Viejo Continente, la Bundesliga –en las filas del Helios Grizzlys Giesen– y la rumana –en el Corona Brasov–. Luego aceptaba el reto de regresar a España en verano para discutirle minutos a Walla, una de las estrellas del Guaguas.
Estar entre los ocho mejores de Europa
Nuestro protagonista resta importancia al tropiezo del equipo amarillo en las semis de Copa el pasado fin de semana ante el Manacor, a la postre campeón. «Ha sido duro, pero la competición no te permite echar la vista atrás y tenemos que estar centrados en el partido ante el Montpellier», afirma el opuesto amarillo, no sin reconocer que «el nivel de juego de nuestro rival en semifinales no lo había dado hasta ese momento».
Del duelo que les espera esta tarde ante los franceses, Colito resalta que, tanto para el club como para el voleibol español «supone ya un hito jugar en la Champions y estar disputando este partido de octavos, y la verdad es que sería increíble poder estar entre los ocho mejores de Europa». «Queremos aprovechar esta oportunidad, porque hemos demostrado que tenemos nivel para competir contra cualquiera», añade el caboverdiano de origen.
En cuanto al nivel del Montpellier, Colito alerta: «Los equipos que nos hemos clasificado somos de los mejores de Europa y todos van a estar cada vez más rodados y preparados para competir, por eso estoy seguro que nuestro rival va a ponérnoslo muy difícil. Juega en una liga muy competitiva como la frances. Nos espera una batalla, nos van a dar guerra».
Una Superliga en crecimiento
En su regreso a España admite que «la Superliga ha mejorado bastante durante los últimos años, impulsada por la llegada del Guaguas». «Ha generado una necesidad en los demás equipos de querer mejorar, también es cierto que de momento económicamente todavía se está lejos de los presupuestos de las ligas más punteras de Europa».
«En esta cruce es importantísimo sumar los tres puntos en casa, puede ser clave, porque jugar la vuelta fuera complica más la eliminatoria», apunta. «Esperamos que como mínimo se igualen los cinco mil aficionados del partido ante el Berlín, porque para nosotros tener la grada llena y sentirles sería un plus muy grande a la hora de sumar la victoria por 3-0 o 3-1 en este primer partido del cruce», concluye.
El Guaguas se mide a su espejo francés
El sueño de la Final a Cuatro de Juan Ruiz, presidente del Guaguas, tiene una nueva piedra en el camino: el subcampeón francés, el Montpellier. Esta tarde (19.00 horas) en el Arena, se vive el primer episodio del cruce de acceso a cuartos de la CEV Champions League. El cuadro francés es el espejo de los amarillos en el país vecino. Fundado en 1941, con ocho entorchados ligueros, pretende dar un salto cualitativo en Europa. Después de sus bronces, en la CEV Cup y en la Challenge Cup, pretende codearse con los grandes del continente. Presupuestariamente, ambos clubs andan parejos, con una cierta ventaja para los franceses. Cuenta en su plantilla con tres referentes: el central galo Nicolas Le Gof (34 años y 2,06 metros) y los argentinos Matías Sánchez (colocador, 29 años y 1,73 metros) y Ezequiel Palacios (receptor, 33 años y 1,98 metros). Como buen equipo galo, se caracterizan por practicar un juego muy rápido, con jugadores dotados de una gran capacidad técnica. Esto obliga al Guaguas a estar sólido en el saque, que apunta a ser una vez más la clave para comprometer la recepción del Montpellier, y a estar acertados en el bloqueo defensivo, donde va a resultar fundamental la aportación de Hélder Spencer y Martín Ramos, además de contar con jugadores con el poderío ofensivo del galáctico Juantorena, Walla o Nico Bruno para marcar las diferencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
- Las lágrimas de Viera por 'Tinito' en la UD Las Palmas: 'Fuiste el que creyó en mí, no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo
- Josué Quevedo: «El Carnaval necesita una ubicación con capacidad suficiente para lo que se avecina»
- Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los trabajadores canarios no tendrán ningún día festivo en marzo
- La mejor Hamburguesería de España está en Las Palmas de Gran Canaria
- La Seguridad Social permite cotizar sin trabajar si te ocurre alguna de estas cinco situaciones en tu empleo para salvar a los pensionistas canarios