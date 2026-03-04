El Castro Morales busca asaltar el segundo puesto del Unión Gáldar

La Fase Regular del segundo título en juego de Primera Categoría llega a su última jornada del calendario. Con el Almogarén con los deberes hechos y su primer puesto certificado matemáticamente después de conseguir la victoria la pasada semana ante el Unión Gáldar, buscará el pleno de victorias ante un Castillo que todavía no sabe lo que es ganar. Este jueves, a las 21:00 en el Terrero José M. Hernández, los de Valsequillo comenzarán a preparar las semifinales, ante el que también será su rival en esa Fase Final.

Para el viernes, 21:00 en Lomo Cementerio, Castro Morales y Unión Gáldar se ven las caras con el segundo puesto por decidir. Los del norte de Gran Canaria llegan con 3 puntos más en la clasificación, pero con un duro golpe sufrido en la pasada jornada en su terrero. Por su parte, un Castro Morales reforzado buscará hacerse fuerte en su feudo y tener el factor terrero en las semifinales. Con el resultado de 12-11 a favor del Unión Gáldar en la primera vuelta, los de Telde deberán ganar y acudir al luchaverage general.

Segunda Categoría

La quinta jornada se adelanta con una luchada para este miércoles entre Los Guanches y el Santa Rita —Terrero Francisco Hernández, 21:00—. Los locales llegan con 9 puntos, compartiendo liderato con Unión Agüimes y Roque Nublo, mientras que los capitalinos marchan penúltimos en la clasificación con tan solo una victoria conseguida en la segunda jornada. Jonay Alemán, destacado A de Los Guanches que llegó a comienzos de febrero, marcha sexto en la clasificación de máximos tumbadores de la categoría.

Guanarteme y Maninidra se enfrentan el viernes a las 21:00 en La Gallera con objetivos contrapuestos. Los locales, cuartos con 6 puntos, intentarán apretar el vagón alto de la clasificación con el juvenil Soulemane Ndiaye en un gran estado de forma, al que se le suma el destacado C Yeray Mayor, séptimo máximo tumbador. Por su parte, los de Ingenio marchan colistas en la clasificación sin todavía sumar un punto.

Se cierra la jornada el sábado a las 21:00 en Las Crucitas con un duelo de candidatos. El Unión Agüimes recibe a un Roque Nublo que está dejando unas grandes sensaciones en el inicio de la Copa Fundación La Caja de Canarias en su Segunda Categoría. El sénior Guayre Rodríguez, luchador local, comanda la tabla de máximos tumbadores, siendo el puntal C Aitor Lorenzo la gran baza del Unión Agüimes. Por su parte, los visitantes cuentan con el destacado C Jonatan Suárez y el destacado A Agustín González, segundo y tercer máximo tumbador de la categoría de plata respectivamente.

Tercera

La tercera jornada de la Copa Fundación La Caja de Canarias en su categoría de bronce comienza este jueves a las 21:00 en Lomo Cementerio con la reedición de la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria. El Castro Morales B recibe al Unión Doctoral. Ambos se encuentran con los mismos puntos, pero los de Telde tienen una jornada menos al haber descansado ya. Turno para volver a ver al destacado C Yakhya Ndour contra la profundidad de las sillas medias del Castro Morales B.

El viernes a las 21:00 se disputarán las dos luchadas restantes. En el Terrero José Luis Sánchez Alemán, Vecinos Unidos y Ajódar se enfrentan con la posibilidad de que los visitantes igualen a puntos el liderato, mientras que los locales buscan su primera victoria. Mientras, en el Pedro Cano Clavijo, el líder Tinamar tendrá la visita de un Unión Doctoral que llega tras conseguir su primera victoria de la temporada.

Noticias relacionadas

Liga ABT Canarias

El viernes a las 19:00, el Ramón Jiménez, colista de la clasificación, luchará ante un Castro Morales que intentará auparse a la cuarta posición en detrimento del Roque Nublo. Y, en el Terrero Tomás el Bombero a las 19:30, el líder Santa Rita persigue continuar con el pleno de victorias ante un Guanarteme que llega con 3 puntos en su casillero.