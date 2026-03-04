Hyundai Canarias Motorsport apuesta por el talento canario en la temporada de rallyes 2026

Por primera vez, tres pilotos canarios pilotarán el Hyundai i20 N Rally2 y, también por primera vez, sobre dos superficies. El de Alfonso Viera, subcampeón nacional y campeón de Grupo N en 2013, fue el primer nombre en anunciarse durante este acto. El grancanario disputará el Campeonato de Canarias de Rallyes de Tierra, cuyo calendario consta de cuatro pruebas: el Rallye Santa Lucía–Gran Canaria, el Rallye Isla de los Volcanes puntuable también para el Supercampeonato de España de Rallyes, y los rallyes de Antigua y La Oliva, ambos en Fuerteventura.

“Cuando Hyundai Canarias y Sports&You Canarias te plantean un proyecto deportivo de estas dimensiones solo puedes decir que sí. Los medios están puestos, el nivel es máximo y, honestamente, buscaba un proyecto así que me hiciera mucha ilusión. Espero que esa ilusión pueda compensar que salgo a competir en inferioridad de condiciones en cuanto a pilotaje con rivales que tienen mucha experiencia en estos rallyes y en estos tramos con buenos coches como el nuestro. Ojalá pueda llegar a luchar con ellos”, declaró Viera, que no compite en rallyes de tierra desde esa temporada 2013.

Yoday Betancort, campeón de la Rally4 Cup Canarias 2025, será el encargado de inaugurar el programa de Hyundai Canarias Motorsport esta temporada, ya que él será quien se ponga primero al volante del Hyundai i20 N Rally2 este fin de semana en su isla natal. A sus 24 años, este joven lanzaroteño debutará así con un vehículo de la máxima categoría en el Rallye Isla de Lanzarote, tras dos temporadas pilotando un Rally4 dentro de la copa de Sports&You Canarias.

Su calendario de rallyes contempla también las pruebas Isla de Gran Canaria y Villa de Teror. “Es un orgullo que una marca como Hyundai Canarias confíe en mí. Es lo que sueña todo piloto: correr con un coche de esta entidad y con una empresa así detrás. Ha sido una gran sorpresa haber recibido la llamada de Domingo Alonso Group para afrontar este programa que creo que es resultado del esfuerzo y el trabajo de los últimos años. Queremos aprovechar la oportunidad, aunque saldremos al Rally Isla de Lanzarote con mucho cuidado, conscientes de que aunque es el rally de casa, tiene tramos muy traicioneros. Nuestro objetivo es aprender y acabar cada rally, terminar la temporada más cerca de los Rally2 de cabeza y trabajar al 100% para adaptarme lo antes posible”, señaló el joven piloto conejero.

El tridente de Hyundai Canarias Motorsport se completa en 2026 con la figura de otro joven piloto canario: Álvaro Santana. Como Yoday Betancort, tiene 24 años y, a pesar de su juventud, se ha hecho un nombre en el mundo de los rallyes gracias a su buen papel en distintas fórmulas de promoción. El año de su debut fue subcampeón del Clio Trophy Canarias y a principios del pasado año se impuso como ganador en el Volante FALP. Esto le permitió disputar el Clio Trophy Spain de Tierra, donde acabó en tercera posición absoluta, y el Super Clio Trophy Spain mixto, del que fue subcampeón. Su agenda contempla la disputa de los rallyes Villa de Teguise, en Lanzarote, y Maspalomas y Comarca Norte, en Gran Canaria.

“Estoy en una nube”, comenzó diciendo Santana, que va a pasar directamente de pilotar un Rally5 a un Rally2. “Afronto con enorme respeto el salto porque es un sueño. Hace dos años empecé a correr y es una oportunidad fantástica que debo aprovechar para aprender todo cuanto pueda. Vamos a correr varias pruebas con un Rally4 porque soy consciente de que, aunque son máquinas diferentes, debo acortar el salto para cuando me suba por primera vez al Hyundai i20 N Rally2. Mi objetivo es completar kilómetros y disfrutar”.

Como ha sido una constante en las últimas temporadas, el soporte de la escudería Sports&You Canarias es clave para poder llevar a cabo este triple programa deportivo. Emma Falcón, su directora, afirmó sentirse muy feliz por la ilusión con la que los tres pilotos afrontan la temporada. “Es muy bonito ver ese sentimiento de ilusión tanto en Yoday como en Álvaro por su juventud y por la oportunidad que representa pilotar para una marca como Hyundai Canarias, pero también de alguien como Alfonso Viera, que retoma la tierra después de tantos años. Como equipo es una inyección de energía importante”, señaló.

Jennifer González, en calidad de gerente de Comunicación de Hyundai Canarias, subrayó durante su intervención en este acto la continuidad del apoyo al deporte del motor en el archipiélago y, en concreto, la apuesta por el talento canario en 2026. “Estamos muy contentos de poder afrontar un triple programa de estas características y con pilotos con los que nos sentimos muy identificados. Por un lado, la juventud de Álvaro Santana y Yoday Betancort; por otro, la experiencia y carisma de Alfonso Viera, que además lleva tiempo vinculado a Domingo Alonso Group”, indicó antes de destacar que, un año más, Hyundai Canarias será main sponsor del Rally Islas Canarias–Rally de España, prueba que en su 50 edición volverá a ser puntuable para el FIA World Rally Championship (WRC).