Nace la nueva Supercopa de Lucha Canaria en Gran Canaria

La empresa pirotécnica se convierte en patrocinador oficial de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria y aportará 6.750 euros en premios para un torneo que enfrentará a los campeones de Liga y Copa de las tres categorías.

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria y Pirotecnia Piromart S.L. han firmado un acuerdo de patrocinio mediante el cual la empresa canaria dará nombre a una nueva competición oficial: la Supercopa Piromart de Lucha Canaria, un torneo que enfrentará a los campeones de Liga y de Copa de las tres categorías insulares.

El acto de firma contó con la presencia de Enrique Rodríguez, presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria; Leonardo Benítez Martel, responsable de la empresa; Juan Carlos Hernández Atta, alcalde de Valsequillo; y Víctor Navarro, teniente de alcalde y concejal de Deportes del municipio. La rúbrica del acuerdo simboliza la unión entre el sector empresarial canario y el deporte vernáculo, reforzando el compromiso conjunto con la promoción de la Lucha Canaria en la isla.

Pirotecnia Piromart S.L., con sede en Telde y con fábrica y actividad comercial en Valsequillo y Tenerife, es una empresa fundada en 2007 que se ha consolidado como referente del sector pirotécnico en Canarias. Especializada en la fabricación y venta de espectáculos pirotécnicos, la compañía ha estado presente en numerosos eventos multitudinarios del archipiélago, combinando tradición e innovación con estrictas medidas de seguridad. Con esta nueva alianza, la empresa amplía su implicación con la vida social y cultural de la isla apoyando directamente al deporte autóctono.

La Supercopa Piromart se disputará entre el campeón de Liga y el campeón de Copa de Primera, Segunda y Tercera Categoría, convirtiéndose en un torneo de campeones que añadirá atractivo y emoción al calendario insular. La competición nace además con una importante dotación económica que refuerza su carácter competitivo y el respaldo al trabajo de los clubes.

En Primera Categoría se repartirán 3.000 euros, de los cuales 2.000 euros serán para el campeón y 1.000 euros para el subcampeón. En Segunda Categoría la cuantía total ascenderá a 2.250 euros, con 1.500 euros para el campeón y 750 euros para el subcampeón. Por su parte, en Tercera Categoría se distribuirán 1.500 euros, correspondiendo 1.000 euros al campeón y 500 euros al subcampeón. En total, la Supercopa Piromart repartirá 6.750 euros en premios.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la colaboración público-privada como herramienta clave para fortalecer el tejido deportivo insular, así como el valor de que una empresa arraigada en el municipio de Valsequillo impulse una competición que proyecta la identidad canaria a través de la Lucha Canaria. La Federación Insular subrayó que la llegada de Piromart supone un respaldo estratégico para seguir consolidando competiciones, generando nuevos alicientes deportivos y ofreciendo mayor visibilidad a los clubes.