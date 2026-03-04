La Pinolere Trail celebra una década uniendo deporte, naturaleza y tradición

El próximo 19 de abril, La Orotava volverá a llenarse de energía y emoción con la Pinolere Trail, que este año celebra su décimo aniversario. La emblemática carrera de trail running reunirá a 600 corredores en un recorrido que combina la belleza de los paisajes naturales con la riqueza etnográfica y rural de la villa. Organizada por el Club Atletismo Orotava-Clator y el Ayuntamiento de La Villa de La Orotava, con el apoyo del Cabildo de Tenerife y una treintena de empresas locales, esta edición promete ser inolvidable para participantes y espectadores.

La carrera mantiene sus dos modalidades competitivas: un recorrido de 27 km entre Pinolere y la Cruz del Dornajito, por el Camino de Chasna, y un recorrido de 14 km entre Pinolere y la Caseta de Pedro Gil. Cada año, los senderos por donde transita la prueba se acondicionan especialmente, contribuyendo al mantenimiento de los caminos rurales y a la preservación de los espacios naturales de la zona.

Con un cupo máximo de 600 participantes, la organización apuesta por un evento sostenible y respetuoso con el entorno. Los senderos recorrerán entornos de gran valor natural, como el pinar y el bosque de laurisilva, así como zonas rurales de importancia agraria, incluyendo Mamio, Los Cominos y Pinolere, caracterizadas por la presencia de castañeros y cultivos de papa.

Además, la Pinolere Trail ofrece a los corredores una bolsa de participación con productos locales, con el objetivo de generar economía local y promover el consumo de productos de la tierra. Los recorridos incluyen también puntos de gran interés etnográfico como el Camino de la Orilla, la Cruz del Dornajito, las Cruces de Pedro Gil y el Camino de Candelaria, integrando naturaleza, cultura y tradición en la experiencia de los participantes.

Debido al incendio forestal de 2023 que afectó miles de hectáreas de los montes de Tenerife, algunos tramos originales aún no han sido recuperados, por lo que los recorridos se mantienen igual que en las últimas ediciones. El escenario principal sigue siendo el Museo y Parque Etnográfico de Pinolere, desde donde parten y regresan todas las pruebas.

Las inscripciones siguen abiertas y ya se ha cubierto la mitad del cupo, reflejando la gran expectación que genera esta carrera de trail running dentro y fuera de la isla.