El Regional de rallys arranca con el ‘Isla de Lanzarote’

Arriba el telón. Arranca la temporada de rallys en el Archipiélago con la celebración , el sábado, de la 47ª edición del Rally Orvecame Isla de Lanzarote-Trofeo Ciudad de Arrecife, cuyo rutómetro recoge la celebración de siete tramos cronometrado repartidos por varios municipios de la Isla. La prueba, que alza el telón mañana con la protocolaria ceremonia de salida, da el pistoletazo de salida tanto al Campeonato de Canarias como al Campeonato BP de Las Palmas.

Un total de 39 equipos integran una lista de inscritos más reducida que en la edición de 2025, pero con pilotos de gran calidad que aspiran a la victoria. Son los casos de Enrique Cruz, Yeray Lemes, Alexey Lukyanuk, Sergio Fuentes, Yoday Betancort y Óscar Cabrera, todos con vehículos tipo Rally2. A estos aspirantes se suman los equipos con monturas tipo Porsche 911 GTR, entre otros.

La prueba, organizada por el CD Evesport, vivió ayer su presentación oficial en el Centro Comercial Open Mall, lugar estratégico donde se sitúa el parque de asistencia la ceremonias de salida y llegada final (Rambla Modular), parques cerrados y verificaciones técnicas de los vehículos en el cercano estadio municipal. Hoy, a las 18.00 horas, los pilotos atenderán a los aficionados en la rampa de salida para firmar autógrafos.

La 47ª edición del Rally Orvecame Isla de Lanzarote-Trofeo Ciudad de Arrecife se disputa el sábado con varias novedades en el rutómetro, que consta de siete tramos. Los cambios se concentran en los bucles de la mañana. La principal es la inclusión de la especial de La Asomada-Tegoyo-Tías-Heidi-Cercado, con sus 12.50 kilómetros de longitud. Están programadas dos pasadas, al igual que el tramo La Candelaria-San Bartolomé, de 7.07 kilómetros.

Noticias relacionadas

Por la tarde, los participantes afrontan la especial Guatiza-El Mojón-Las Nieves-Haría, de 19.94 kilómetros, a doble pasada. El TC Plus es el Máguez-Haría-Arrieta, de 8.67 kilómetros y que se recorre una sola vez.