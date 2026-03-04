El San Fernando se suma a la lucha por el liderato al colocarse a dos puntos del liderato tras doblegar al Panadería Pulido en un duelo directo por la zona alta (1-0). El conjunto sureño fue muy superior durante la primera mitad, sin acierto en la definición. Tras el receso, el San Mateo mejoró, pero las ocasiones siguieron siendo para el Sanfer, que se adelantó pasada la hora de juego por medio de Edu Salles, conservando sin complicaciones su mínima ventaja pese al arreón final de los de Yoni Oujo.

Ambos equipos pelearon por hacerse con el balón durante los compases iniciales, saliendo beneficiado el cuadro sureño de esa lucha en el centro del campo con el paso de los minutos. Así, las primeras ocasiones llegaron sobre el marco visitante, con Edu Salles teniendo la primera clara pasado el primer cuarto de hora gracias a un tiro ligeramente elevado desde la frontal.

El dominio local se mantuvo a lo largo de la primera mitad, lo que hizo que el San Mateo se viera obligado a replegarse, sufriendo en defensa para evitar el primer gol. Antes del intermedio, Dani López tiró excesivamente cruzado y Edu Salles se topó con la intervención de Gárate ante su disparo en el interior del área. Pese a la insistencia del Sanfer, el 0-0 inicial no se alteró al término de la primera parte.

Yoni Oujo realizó una triple sustitución al descanso y los suyos se hicieron fuertes en el centro del campo, neutralizando así la situación al inicio de la segunda mitad, aunque sin llegar a sobreponerse a la zaga rival. Pese a la mejoría del combinado naranja, las llegadas más claras siguieron siendo para el San Fernando, con Edu Salles como el futbolista más activo en ataque.

Recién sobrepasada la hora de encuentro, el delantero brasileño volvió a encontrar la respuesta de Gárate al desviar su golpeo en el área. Poco después, el propio Edu Salles recogió libre de marca un centro de Joni al segundo palo, controlando el balón para culminar la acción un disparo cruzado a la red.

A raíz del 1-0, el Panadería Pulido se vio obligado a volcarse, sin llegar a generar oportunidades claras a excepción de un centro de Carlos Báez que no llegó a cabecear Ponce por muy poco. Por su parte, los de Maspalomas aprovecharon los espacios para tratar de sentenciar al contragolpe, pero no estuvieron acertados en la definición y el marcador no se volvió a alterar.