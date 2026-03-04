Santi Domínguez, el obrero del fútbol que se convirtió en el héroe de la selección canaria

Obreros del fútbol y un sueño cumplido. Dicen que en el deporte siempre hay una reválida para casi todo, incluso para aquellos que no acaban convertidos en uno de esos elegidos que alcanzan, o rozan, el máximo nivel. De hecho, existen ciertas batallas que se terminan convirtiendo en un legado propio. En cada rincón de España existen miles de héroes anónimos que compiten cada fin de semana para disfrutar con un balón pegado al pie, ya sea en campos de césped natural en los que el caucho acaba metido dentro de las botas. Aun así, siempre hay algunas historias más grandes que otras, como la que firmó la selección canaria de fútbol al conquistar la Copa de las Regiones de la UEFA en su fase nacional, doblegando a Navarra en la final celebrada en Terrassa por un solitario tanto del delantero y capitán del combinado insular, Santi Domínguez, conocido como Chicha en los terrenos de juego de forma cariñosa.

«No tuve la suerte de llegar a ser profesional y, cuando eres pequeño, sueñas con llegar a jugar en las mejores competiciones, a representar a la selección española absoluta... pero sin duda este trofeo colma esos deseos que siempre tienes como deportista. Al final, es un título nacional que ganas representando a Canarias y, en mi caso, pudiendo levantar, junto a Soto, el título de campeones como capitán. Lo que hemos conseguido tiene un enorme valor simbólico para todos; formamos un gran grupo, con chicos de Preferente, recibiendo cero goles y con algunas dificultades para hacer la convocatoria», explica el propio Domínguez, uno de los principales artífices de este éxito para el balompié isleño y que acumula muchos partidos a sus espaldas en el Villa de Santa Brígida.

Esa circunstancia la realzó el killer tinerfeño al manifestar que ganar esta Copa de las Regiones supone un hito de «gran magnitud y me siento muy afortunado de haberlo conseguido. Nunca pensé que quisiera ser campeón de España, pero lograr esto con tu comunidad autónoma, con la que nos sentimos tan identificados, es algo único. Con un club particular se puede dar, aunque esto es otra cosa diferente, especial; es el logro más importante de mi carrera deportiva junto con el campeonato de Tercera que conseguimos con el Villa».

El compromiso como gasolina

A la hora de analizar la victoria de Canarias en el torneo, Santi Domínguez aseguró que la clave estuvo en la elección de los jugadores por parte de Sergio Alonso, el seleccionador, al que considera uno de los grandes autores de este hito. «Al final, el perfil del futbolista canario es muy dado; tenemos una idiosincrasia que nos vincula en el buenrollismo, por así decirlo, y eso nos ayudó mucho a la hora de conformar un buen grupo. En ese sentido, el míster ha acertado plenamente en la elección de cada miembro de la plantilla porque estoy convencido de que podían haber venido otros jugadores, pero por el beneficio del grupo tomó una serie de decisiones que fueron favorables para todos. Casi sin entrenar, logramos crear un fantástico ambiente y una buena conexión», reseñó el autor de los dos goles insulares en las semifinales y la final del torneo.

Como capitán y líder espiritual, Chicha destacó que en un principio no iba a ejercer ese rol en el equipo, ya que arrancó como «el tercer capitán, aunque por otras razones el míster decidió que yo asumiera esa responsabilidad. Me sentí muy arropado por los compañeros. Esta era una selección bastante joven; en la convocatoria éramos cuatro o cinco veteranos y lo que esperan de un delantero, como es mi caso, es que haga goles. Para mí, fue un orgullo poder ser el capitán y el nueve de este equipo; estoy muy contento de lo que hemos conseguido».

Dentro de esa exigencia, tuvo que lidiar también con instantes de máxima tensión por todo lo que estaba en juego, tanto en la semi ante Galicia, donde anotó un penalti en el 98, durante la prórroga y con el objetivo de mantener la ventaja en el encuentro que decidía el título, Domínguez tomó la decisión de ejercer como ejemplo para rebajar la tensión: «Cuando llegan esos momentos de ansiedad, cuando vas por delante del marcador, lo más importante es ser un ejemplo para el resto: hay que correr, bajar a defender, recuperar una zona que ha tenido que abandonar un compañero... Tienes que demostrar que estar al lado de los demás para ayudar en lo que sea. El míster tenía claro que el compromiso colectivo era vital y lo llevamos a la práctica», aseveró.

El siguiente paso de un sueño

Más allá de lo ya conseguido, Santi Domínguez no se pone límites en la próxima fase de esta Copa de Regiones, que va a llevar a Canarias a medirse ante equipos de Israel, Hungría y Letonia, que además será la sede de esta nueva aventura. Por ello, el matador remarcó que la idea en este tiempo es seguir de «manera activa y competitiva para poder ir si el míster quiere que vaya y si yo puedo ir. Mi objetivo es llegar en las mejores condiciones para intentar conseguir el título, porque no concibo la idea de estar sin pensar que no lo podemos ganar. No nos han contado mucho de esta próxima fase, pero si el entrenador quiere contar conmigo, ahí estaré para ayudar en lo que pueda al equipo; ojalá que lo podamos conseguir».

Lo cierto es que el delantero de Los Realejos, afincado en Gran Canaria desde hace muchos años, logró algo que no olvidará nunca. Sus goles y su foto con el trofeo ya son historia del fútbol canario, que le ha regalado, después de lesión dura de rodilla y muchos años en Tercera, una de esas oportunidades que no siempre aparecen. Ahora, el chico que estudió para ser profesor y que ahora se dedica al mundo del marketing cumplió el sueño de aquel niño que comenzó a jugar por pura diversión.