Casi 400 nadadores en el IX Campeonato de España Open de Fondo Natación Masters
Hay un total de 383 inscritos: 226 hombres y 157 mujeres de 98 clubes
Casi 400 nadadores (hay un total de 383 inscritos, 226 hombres y 157 mujeres) de 98 clubes van a ser los auténticos protagonistas de la novena edición del Campeonato de España Open de Fondo de Natación Masters, que va a tener lugar del 6 al 8 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, con la RFEN Aquatics y el anfitrión Club Natación Metropole como organizadores.
Un evento que llega a la piscina exterior (50m) del CN Metropole tras el gran éxito del Campeonato de España de Invierno Masters en Castellón, en esta ocasión el Open de Fondo en Las Palmas de Gran Canaria, un paraíso de la cultura, el ocio y el deporte.
Los clubes con mayor representación son los anfitriones del CN Metropole (37), C. Tenerife Masters (29), CN Las Palmas y CN Máster Madrid (26) y CD Jerez Natación Máster (20), todos ellos sumando más de un centenar de deportistas en espera de disputarse las clasificaciones finales por clubes.
En el plano individual, gran contraste en los extremos de edad entre algunos +20 nacidos en 2005 y los grandes ‘maestros’ de la competición: Juan Francisco ‘Paco’ Domínguez (CN Masters Madrid, +95) en 800 libre, y Mª Rosario ‘Charo’ Tomasena (CD Karioscore, +80), en 1.500 libre.
