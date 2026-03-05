David Pérez: "Ganar una final aquí, en la ola de El Quemao, es algo increíble".

El tinerfeño David Pérez se proclamó campeón de bodyboard en la 9ª edición del LANZAROTE QUEMAO CLASS, después de un campeonato en el que compitió con una motivación especial y una clara conexión con el evento.

Después de haber competido en varias ediciones anteriores, David Pérez llegaba este año con un objetivo claro. "He sentido una conexión bastante grande con el campeonato, una motivación diferente. En otras ediciones no me había ido tan bien y tenía una espinita clavada que me quería sacar", explica.

Ese impulso se trasladó al agua desde el inicio. En un entorno único como el pueblo de La Santa, con la playa llena de aficionados y la ola rompiendo con fuerza, cada manga fue sumando confianza. "El ambiente, la gente en la playa y las olas siempre motivan. Todo eso suma y te acaba llevando a dar tu máximo", señala.

La exigencia aumenta cuando llega el momento decisivo. Para Pérez, alcanzar la final significaba asumir riesgos y aprovechar cada oportunidad que ofreciera la serie. "Cuando te ves en una final sabes que tienes que arriesgarte para ganar, y en este caso salió el nivel", resume.

Entre todas las olas de la jornada, hay una que guarda un significado especial. "En la final hice un gran backflip. En el aire pensé que estaba volando demasiado y que tenía que controlarlo, pero conseguí aterrizarlo bastante al límite y finalizar la maniobra. Me quedo con esa ola por lo que significa hacerlo en una final".

Más allá del resultado, el campeón destaca el valor que tiene competir en una ola como El Quemao, considerada una de las más exigentes y espectaculares de Europa. "Es una ola perfecta, de clase mundial. Tanto para surf como para bodyboard tiene buenos tubos y buenas rampas, y te permite demostrar tu nivel prácticamente al cien por cien".

Esa combinación de condiciones, nivel deportivo y ambiente convierte el campeonato en una cita muy especial para los competidores. "Estar invitado a un campeonato como el LANZAROTE QUEMAO CLASS ya es algo que ilusiona a cualquier competidor. Además, estar en el agua con amigos y compartirlo con ellos es un placer absoluto", afirma.

Para afrontar una competición de estas características, la preparación mental juega un papel fundamental. "Esto es de un día para otro, y los nervios salen a flor de piel. Por eso es importante estar preparado psicológicamente, saber controlar esos nervios y transformarlos en motivación, además de entrenar durante todo el año para estar a la altura de una ola como esta".

La 9ª edición del LANZAROTE QUEMAO CLASS volvió así a reunir en La Santa a algunos de los mejores surfistas y bodyboarders del panorama internacional, consolidando el evento como uno de los encuentros más esperados.