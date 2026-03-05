Estel Roig y Alain Santamaría deslumbran en la Half que estrenaba salida en Santa Lucía de Tirajana

Tras el espectacular inicio ayer con el Kilómetro Vertical El Gigante, la 27ª edición de The North Face Transgrancanaria ha vivido hoy una jornada de emociones fuertes con la disputa de las modalidades Half y Promo. La Half estrenó una espectacular salida desde el casco histórico de Santa Lucía de Tirajana, llevando a los corredores por un entorno natural privilegiado hacia Tunte y el exigente Camino de la Plata, completando 23 km y 1.817 metros de desnivel positivo hasta la meta en Tejeda.

Crónica de la Half: Intensidad desde la salida

En la categoría femenina, María Fuentes (Kailas Fuga) salió decidida a hacer su propia carrera, distanciándose rápidamente de un grupo perseguidor formado por Inés Astrain (Joma) y Moana Lilly Kehres, entre otras. La alicantina marcó un ritmo altísimo, mostrándose muy concentrada en cada tramo. Sin embargo, Astrain no se dio por vencida y comenzó a recortar tiempo, especialmente en las bajadas técnicas, llegando a correr codo con codo durante varios kilómetros en una prueba donde la altitud (alcanzando los 1.723 metros) y los desniveles fueron determinantes.

Mientras tanto, en la subida hacia El Garañón, Estel Roig (Scott) se mantenía como la "tercera en discordia", rodando muy cerca de la cabeza de carrera. Este trío de cabeza se mantuvo compacto hasta llegar al Campamento Garañón (kilómetro 15). Fue entonces cuando la mala fortuna se cebó con la pamplonesa Inés Astrain, quien se perdió en el recorrido y quedó fuera de la lucha por el podio. Esto dejó la victoria en un duelo directo entre Roig y Fuentes, que se decantó finalmente a favor de la catalana en un debut espectacular en la isla. El podio lo completó la italiana Arianna Dentis, que repite cajón tras su tercer puesto en el KV de ayer.

Estel Roig: "Estoy muy contenta, no me lo esperaba para nada. Mi objetivo era un top 5 y me sentí bien para seguir tirando. Me doblé el pie en el primer kilómetro y me dolió, pero luego se me pasó. Vivo en Suiza y estoy acostumbrada a entrenar con nieve, así que las bajadas con piedras me han costado un poco; el paisaje es increíble, aunque cuando estás tan concentrada cuesta disfrutarlo. He sufrido mucho, pero estoy muy feliz".

En el cuadro masculino, el liderato inicial fue para el italiano Luca Merli (Joma), pero el joven cántabro Marcos Villamuera (Scarpa) tomó el mando en el primer tramo de descenso. Por detrás, Alain Santamaría (X-Bionic Integrity) empezaba a ganar posiciones en una carrera donde los favoritos no se guardaron nada desde los primeros kilómetros. Santamaría, que estrenaba equipo y venía de ganar en Trail Zoquetes la semana pasada, logró resarcirse de su segundo puesto del año pasado tras Antonio Martínez. El riojano firmó un duelo espectacular con Villamuera, de apenas 21 años, a quien aventajó en meta por solo unos segundos de diferencia. El corredor de Asics, Diego Menéndez, cerró el podio de honor.

Alain Santamaría: "Conocía el último repecho y sabía que debía apretar antes de la bajada definitiva o al sprint, porque la juventud de Marcos me iba a ganar. Es una pasada estar aquí en The North Face Transgrancanaria, espero volver el próximo año".

Clasificaciones HALF

Categoría femenina

1. Estel Roig (Scott) 2:22:39

2. María Fuentes (ESP) 2:24:00

3. Arianna Dentis (ITA) 2:26:56

Categoría masculina

1. Alain Santamaría (ESP) 1:53:54

2. Marcos Villamuera (ESP) 1:54:18

3. Diego Menéndez (ESP) 1:58:14

La Promo: El dominio de Kappeler y el empuje canario

La modalidad Promo, con salida en Artenara y 12 kilómetros de recorrido, fue testigo del dominio absoluto de la alemana Madlen Kappeler (Sport Shoes). Tras subir ayer al primer escalón del podio en el KV El Gigante en el Valle de Agaete, su magnífica carrera hoy le valió para acabar sexta en la clasificación general absoluta. En el podio femenino le acompañaron la también germana Franziska Schrader (Asics) y la española Mónica Vega (Joma). Cabe destacar la gran actuación de la canaria Iris Santana, que finalizó en quinta posición.

En hombres, el triunfo fue para el asturiano Daniel Galán. Tras él, cruzaron la meta el canario Jehosua Medina (CD Hilera) y el británico Ben Mounsey (Sportshoes).

Clasificaciones PROMO

Categoría femenina

1. Madlen Kappeler (GER) 1:11:28

2. Franziska Schrader (GER) 1:24:15

3. Mónica Vega (ESP) 1:28:20

Categoría masculina

1. Daniel Galán (ESP) 1:08:29

2. Jehosua Medina (ESP) 1:09:14

3. Ben Mounsey (GB) 1:10:38

Viernes: El día grande

La competición no se detiene. Este viernes la acción se traslada de nuevo a Tejeda para la salida de la Maratón (09:30 h), con más de 1.800 corredores. Pero el plato fuerte llegará a medianoche (23:59 h) con la icónica salida de la Classic desde la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror