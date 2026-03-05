El Guaguas logra una importante victoria ante el Montpellier y viaja a Francia con ventaja en la eliminatoria europea (3-1)

El Guaguas pisa firme en Europa una vez más. Los grancanarios lograron doblegar en el encuentro de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League al Montpellier francés, en un duelo jugado de poder a poder, en el que los grancanarios gracias a su potente saque y a la efectividad coral de su ataque, consiguen viajar a Francia el próximo día 10 con ventaja en la eliminatoria (3-1).

El colocador amarillo, Io De Amo, fue reconocido con el MVP del partido.

El saque marca las diferencias en el arranque

El Guaguas entraba enchufado al partido, mostrando una fiabilidad al saque y una contundencia tanto por las alas con Juantorena, Walla y Bruno, como por el centro con Spencer y Ramos, que le daban la primera ventaja a los amarillos en el partido.

Dos aces consecutivos de Io De Amo terminaban con la paciencia del técnico francés, Loïc Le Marrec, que consumía su primer tiempo muerto con un 13-8 en el luminoso.

El Montpellier se encomendaba a su opuesto, Simon Hirsch, para no decir adiós a sus opciones de remontar en la primera manga, pero Juantorena y los errores galos mantenían a los amarillos por delante, optando el técnico francés por consumir su segunda bala tras colocar un letal remate cruzado Nico Bruno, que hacía subir al marcador el 20-13.

Los grancanarios aguantaban los intentos de Maré y de Hirsch por meterse en la pelea y cerraban el primer asalto con un tanto de pillo de Juantorena y un misil de Walla que daban la primera batalla a los isleños por 25-15 (1-0).

El Montpellier muestra las garras

Un parcial de salida de 7-3 le bastaba a Le Marrec para pisar el pedal del pánico ante el riesgo de un despegue definitivo de los amarillos en el arranque de la segunda manga.

Los errores propios y dos bloqueos de Hirsch estrechaban el luminoso y conseguían con su mejora en el saque colocar el 12 iguales que obligaba al entrenador local, Sergio Miguel Camarero a parar el juego en busca de una reacción de sus hombres.

El ritmo trepidante beneficiaba el espectáculo, en un intercambio de golpes que convertía al duelo en un correcalles sin un dominador claro. Jouffroy y Tomás Lopez daban una ventaja de dos puntos a los visitantes, pero Sergio Miguel Camarero tiraba de fondo de armario y provocaba un nuevo tiempo muerto tras un error de los franceses que hacía subir el 22 iguales al marcador.

Los intentos del Guaguas no conseguían evitar que el Montpellier igualase la contienda, al cerrar la segunda manga con un remate inapelable de Hirsch y un bloqueo de Maré que suponía el 23-25 (1-1).

Los amarillos se reencuentran con su juego

La igualdad se mantenía en el arranque del tercer acto. Un toque de varilla, que finalmente no fue, de Matías Sánchez, no señalado por los árbitros, espoleaba al público, mientras Camarero jaleaba incansable a sus hombres, encontrando respuesta en Ramos, Juantorena y Walla que abrían una brecha de dos puntos (10-8).

El Guaguas metía el turbo con Nico Bruno tirando de la ofensiva y Walla provocaba un nuevo tiempo muerto tras conectar uno de sus obuses tierra-aire que entraba rozando la línea (17-13).

Los amarillos cogían la velocidad de crucero y Spencer con un bloqueo ponía a los galos contra las cuerdas, teniendo que detener el juego el Montpellier una vez más (22-15).

Los intentos franceses chocaban contra la solidez en la defensa-bloqueo de los grancanarios que volvían a adelantarse en el partido tras adjudicarse la tercera manga con un 25-17 (2-1).

Juantorena ejerce de galáctico para sellar el triunfo

El Montpellier recuperaba su mejor versión en el arranque del cuarto asalto, ero no le bastaba para romper el marcador ante un Guaguas que devolvía cada golpe. Tras ir a rebufo casi todo el asalto, los amarillos conseguían dar la vuelta al marcador con un bloqueo de Spencer que llevaba a los franceses a detener el partido (18-17).

Juantorena se vestía de superhéroe, Camarero explotaba de júbilo y los galos quemaban su último tiempo muerto tras colocarse en el electrónico el 20-17.

Rousseaux entraba por el italo-cubano que sufría una costalada en la defensa de un balón de los franceses. Pero el Guaguas espoleado por su público aguantaba el arreón final de los franceses y Walla cerraba la victoria final con un remate cruzado que colocaba el 25-22 (3-1).