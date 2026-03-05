Los principales cabezas de cartel han comparecido este jueves en celebrado en la Trail Zone de ExpoMeloneras
The North Face Transgrancanaria presenta a los atletas de élite que lucharán por el triunfo en esta 27ª edición
La The North Face Transgrancanaria 2026 ha presentado este jueves a los atletas de élite que han aterrizado en la isla con la ambición de coronarse en la gran cita mundial. Fue en la Trail Zone, habilitada en ExpoMeloneras by Lopesan, donde el plantel de grandes nombres compareció ante los medios y aficionados antes de vestirse de corto para buscar el triunfo en las pruebas Classic, Advanced y Marathon.
Estrellas de la talla de Jon Albon, Olivia Amber, Pau Capell, Henriette Albon, Johnny Luna Lima, Claudia Tremps, Tom Evans, Katarzyna Dombrowska, Abel Carretero, Yasmina Castro, Hannes Namberger, Gemma Arenas, Antonio Martínez, Maria Fuentes, Alain Santamaria, Ikram Rharsalla y Marcos Ramos ofrecieron sus impresiones antes de tomar la salida de meta. Además de los atletas, el evento contó con la presencia de Ramón Suárez Ojeda, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que acoge esta gran prueba mundial.
Serán muchos de estos corredores, con toda probabilidad, los que aparezcan en los podios de las tres carreras de larga distancia que arrancan a partir de este viernes, una vez celebrados el KV El Gigante, el miércoles, y las pruebas Half y Promo de este mismo jueves.
De hecho, ha sido esta presentación de atletas élite la que ha cerrado otra espectacular jornada de trail running en Gran Canaria. Horas antes de este evento, la cumbre de la isla se ha convertido en el espectacular escenario de las pruebas de 12 y 23 kilómetros; y la Trail Zone ha albergado el evento Voces de World Trail Major, con comparecencias de Fernando González, CEO de Arista Eventos, y Joao Faria, Director de MUIT Madeira.
The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.
