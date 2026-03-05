La Transgrancanaria abre la temporada de trail: la prueba arranca con el espectacular KV El Gigante y sigue con las modalidades Half y Promo

La 27ª edición de la The North Face Transgrancanaria ha comenzado con intensidad en Gran Canaria, una de las pruebas de trail running más reconocidas del calendario internacional. La competición arrancó el miércoles con el espectacular Kilómetro Vertical (KV) El Gigante, una ascensión que volvió a poner a prueba la resistencia de los corredores en un entorno natural exigente y bajo condiciones meteorológicas adversas.

El triunfo en la categoría femenina fue para la alemana Madlen Kappeler, mientras que en la masculina el italiano Henri Aymonod volvió a demostrar su dominio absoluto en esta modalidad al sumar su tercera victoria consecutiva, consolidándose como uno de los grandes referentes de esta prueba.

La carrera, organizada por Arista Eventos, forma parte del calendario internacional de carreras de montaña y cuenta con el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, entre otras entidades públicas y privadas.

Un desafío vertical en Tamadaba bajo frío y lluvia

La primera jornada de competición se celebró en el municipio de Agaete, desde donde partió el exigente recorrido del KV El Gigante a las 15:30 horas. Los participantes tuvieron que enfrentarse a un trazado de 5,5 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 1.090 metros.

El recorrido comenzó en el valle del municipio y finalizó en el Área Recreativa de Tamadaba, situada a 1.225 metros de altitud, dentro del Parque Natural de Tamadaba, uno de los espacios naturales más emblemáticos del norte de Gran Canaria.

Las condiciones meteorológicas, marcadas por frío y lluvia, endurecieron aún más la subida. A pesar de ello, los corredores completaron el recorrido en un ambiente competitivo y con gran presencia de público en algunos tramos del ascenso.

Madlen Kappeler sorprende en la categoría femenina

La prueba femenina estuvo marcada por la ausencia de varias favoritas de última hora, como Ida-Sophie Hegemann, Naiara Irigoyen o Camilla Magliano, lo que abrió el abanico de candidatas al triunfo.

En este escenario, la triatleta alemana Madlen Kappeler firmó una actuación destacada al completar la subida en 48 minutos y 21 segundos, tiempo que le permitió hacerse con la victoria.

La segunda posición fue para la corredora palmera Moana Lilly Kehres, que mantuvo un intenso duelo con la ganadora y cruzó la meta apenas diez segundos después, demostrando un gran nivel competitivo.

El podio femenino lo completó la italiana Arianna Dentis, quien además tuvo el honor de ser la primera atleta en tomar la salida en esta edición.

Clasificación femenina KV El Gigante:

Madlen Kappeler (Alemania) – 48:21 Moana Lilly Kehres (España) – 48:31 Arianna Dentis (Italia) – 49:01

Henri Aymonod agranda su leyenda en la prueba

En la categoría masculina, el protagonismo volvió a recaer en el italiano Henri Aymonod, corredor del equipo The North Face, que volvió a demostrar su superioridad en el Kilómetro Vertical.

Aymonod completó el recorrido en 39 minutos y 8 segundos, un registro que le permitió ganar con claridad y sumar tres triunfos consecutivos en esta modalidad dentro de la Transgrancanaria.

El italiano Henri Aymonod, ayer, en la subida de Agaete a Tamadaba. / David Delfour

El podio estuvo dominado por atletas italianos. La segunda posición fue para Edoardo Rossano, mientras que el tercer puesto lo ocupó Matteo Siletto, cerrando un podio completamente transalpino.

Clasificación masculina KV El Gigante:

Henri Aymonod (Italia) – 39:08 Edoardo Rossano (Italia) – 42:49 Matteo Siletto (Italia) – 43:18

Destacada participación de corredores canarios

La competición también dejó actuaciones destacadas entre los atletas residentes en Canarias. En la categoría femenina, Moana Lilly Kehres fue la mejor clasificada del archipiélago al finalizar segunda en la general.

Le siguieron en la clasificación Estela Guerra, sexta en la general, y Tatiana Cruz, que finalizó en séptima posición.

En la categoría masculina, el corredor canario mejor situado fue Raúl Santana, que terminó séptimo en la clasificación general. Por detrás se situaron Esteban García (octavo) y Raúl Ramírez (duodécimo).

La competición continúa con las modalidades Half y Promo

Tras el arranque del miércoles, la Transgrancanaria 2026 continúa este jueves con dos modalidades más cortas pero igualmente exigentes: Half y Promo.

En total, cerca de 1.800 corredores participarán en esta jornada, que convertirá al municipio de Tejeda en el principal punto de encuentro del evento.

Recorrido de la modalidad Half

La modalidad Half tendrá su salida a las 09:00 horas desde Santa Lucía de Tirajana. El recorrido consta de 23 kilómetros y 1.817 metros de desnivel positivo.

El trazado discurre por algunos de los paisajes más espectaculares del interior de la isla, como la Caldera de Tirajana, los Llanos de Pargana y los Llanos de la Pez.

Uno de los momentos más exigentes del recorrido será la ascensión al Paso de La Plata, considerado uno de los ascensos más espectaculares del archipiélago. Desde este punto, los corredores afrontarán un descenso técnico hacia el barrio de La Culata antes de alcanzar la meta en Tejeda.

En la edición anterior, la victoria femenina fue para la suiza Judith Wyder, seguida por las españolas Marta Martínez y Naiara Irigoyen. En la categoría masculina, el triunfo fue para el alicantino Antonio Martínez, acompañado en el podio por Alain Santamaría y Adrian Ivars.

Entre los favoritos para esta edición destacan nombres como Daniel Osanz, Marcos Villamuera, Andrés García Blanco, Álvaro Escuela o el italiano Luca Merli.

La modalidad Promo acerca el trail a nuevos corredores

A las 10:30 horas, apenas hora y media después del inicio de la Half, se disputará la modalidad Promo, con salida desde Artenara.

Esta prueba presenta un recorrido de 12 kilómetros y 869 metros de desnivel positivo, lo que la convierte en una opción ideal para corredores que se inician en el trail running.

El itinerario conecta los dos municipios situados a mayor altitud de la isla, Artenara y Tejeda, atravesando paisajes naturales de gran valor como el Pinos de Gáldar y senderos que bordean la Caldera de Tejeda.

En la edición anterior, la victoria femenina fue para la francesa Charlotte Delabarre, seguida por la española Mónica Vega y la eslovaca Sasa Torkar.

En la categoría masculina, el podio estuvo dominado por corredores canarios: Ione Guerra, David Recco y Jehosua Medina.

Retransmisión en directo por primera vez

Una de las principales novedades de esta edición es la retransmisión en directo de varias pruebas, una iniciativa que permitirá seguir la competición desde cualquier lugar del mundo.

La organización ofrecerá 25 horas de emisión en streaming a lo largo de los cuatro días del evento. Las carreras retransmitidas serán el KV El Gigante, la Half, la Marathon y la Classic.

Un evento deportivo con apoyo institucional y empresarial

La Transgrancanaria se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario atlético en Canarias y un importante motor de promoción turística para la isla.

La prueba cuenta con el patrocinio de diversas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda, además del respaldo de varias empresas colaboradoras.