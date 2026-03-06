Cientos de niñas y niños disfrutan de la Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels en una jornada de deporte y diversión en Las Canteras

La prueba infantil de la The North Face Transgrancanaria 2026 dejó espectaculares imágenes de los cientos de niñas y niños que disfrutaron de la carrera por el recorrido de la Playa de Las Canteras. Otro año más, la arena acogió una jornada de running y actividades recreativas que encendieron la llama de la práctica deportiva en los más jóvenes.

En la mañana de este viernes, 6 de marzo de 2026, el pulmón de la ciudad volvió a convertirse en un escenario de entusiasmo y energía con la celebración de la Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels. El evento reunió a más de 400 niñas y niños de entre 7 y 12 años, provenientes de diversos colegios de Gran Canaria, quienes participaron en las carreras de 500 metros y de 1 kilómetro en la arena de la emblemática playa capitalina.

Pero esta experiencia única junto al mar no terminó con el paso por la línea de meta, pues, tras reponer fuerzas con un desayuno ofrecido por Tirma, los participantes disfrutaron de una variedad de actividades recreativas organizadas por la empresa Vivac Aventura: clases de bailes, ejercicios de iniciación deportiva y muchos juegos.

El evento contó con la presencia de Carla Campoamor, Concejala Delegada del área de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que valoró muy positivamente el evento: "Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajamos para que el deporte forme parte de la vida de nuestros niños y niñas desde edades tempranas, no solo como actividad física, sino como una herramienta educativa que transmite valores como el compañerismo, el respeto y el esfuerzo. Iniciativas como la Transgrancanaria Kids refuerzan ese compromiso y demuestran que la ciudad ofrece espacios idóneos para crecer en salud y convivencia", destacó.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.