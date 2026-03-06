DISA Copi Sport afronta en 2026 el gran reto de revalidar el título autonómico de rallyes con Cruz, Mújica y su Yaris Rally2

El equipo referencia del automovilismo isleño volverá a luchar por el Campeonato Regional con Enrique Cruz y Yeray Mújica al volante del Toyota GR Yaris Rally2, mientras refuerza su apuesta por el futuro con una nueva edición de su Programa de Pilotos.

El equipo DISA Copi Sport, dirigido por Fernando Capdevila, presentó oficialmente su estructura deportiva para la temporada 2026 con un objetivo claro: defender y revalidar el título del Campeonato de Canarias de Rallyes, conquistado en 2025, en una campaña que volverá a situar al conjunto como principal referencia del automovilismo regional. “Es para nosotros todo un orgullo seguir un año más representando a DISA en el deporte con más seguidores de las islas y con un equipo que no solo lucha por estar en lo mas alto y conseguir títulos, sino también con una especial dedicación a los aficionados y jóvenes que sueñan con llegar a ser piloto y una no menos importante apuesta por lograr la integración de la mujer en nuestro deporte”, aseguró Capdevila.

El acto, que contó con la participación del principal patrocinador del equipo, DISA, representado por su directora de Atención al Cliente, Pilar Jiménez, tuvo lugar en Lanzarote. El equipo quiso hacer coincidir esta presentación con el inicio de la temporada este fin de semana en la isla, donde se disputa el Rally Isla de Lanzarote. Jimenez trasladó el deseo de DISA para que el equipo logre generar un año más la pasión y la emoción que transmite cada vez que compite entre la amplia afición que se reúne en torno a esta disciplina deportiva en Canarias. “Es un equipo que cuenta con seguidores en todas y cada una de las islas”, aseguró la directora de Atención al Cliente de DISA, quien añadió, “como compañía canaria, esa capacidad de unir a personas de todas las islas en torno a un proyecto es el que nos identifica y une a Copi Sport desde hace ya 15 años”.

Un binomio campeón para defender la corona

El equipo repetirá su programa sénior con Enrique Cruz y Yeray Mújica, actuales campeones absolutos, que afrontarán un mínimo de seis pruebas del certamen autonómico a bordo del Toyota GR Yaris Rally2, comenzando su andadura en el Rallye de Lanzarote.

La continuidad de Cruz–Mújica garantiza al equipo experiencia, fiabilidad y una trayectoria deportiva difícil de igualar en el panorama canario. Enrique Cruz suma ya nueve títulos absolutos de rallyes, mientras que Yeray Mújica ha logrado diez campeonatos de copilotos, consolidando una de las parejas más exitosas de la historia del certamen.

Para 2026, el objetivo vuelve a ser ambicioso: competir al máximo nivel y volver a pelear por el campeonato, en un escenario cada vez más exigente y con rivales de primer orden.

Toyota GR Yaris Rally2, el arma para seguir ganando

El Toyota GR Yaris Rally2, desarrollado por Toyota Gazoo Racing, se ha convertido en el vehículo de referencia en la categoría Rally2, con éxitos contrastados tanto a nivel nacional como internacional. Tras una intensa adaptación al asfalto canario durante 2025, el equipo afronta ahora su segunda temporada con el modelo, con la confianza de haber encontrado una base competitiva sólida y margen de evolución.

La estrecha colaboración técnica con la estructura oficial de Toyota ha permitido optimizar el rendimiento del vehículo en las especiales isleñas, un factor clave para aspirar de nuevo al título.

El futuro ya está en marcha: nueva edición del Programa de Pilotos DISA Copi Sport

Uno de los pilares fundamentales del proyecto deportivo vuelve a ser el Programa de Pilotos DISA Copi Sport, una iniciativa única en Canarias que en 2026 abre una nueva edición destinada a seleccionar al piloto junior que dará el salto en la temporada 2027.

Mientras tanto, el ganador de la edición anterior, José Manuel de León, afrontará su temporada de premio compitiendo en rallyes regionales con el Ford Fiesta Rally4, acompañado por Rayco Hernández como copiloto. Su programa incluye un mínimo de cinco pruebas, diseñadas para completar su formación deportiva al más alto nivel y sin costes para el piloto.

Con más de 1.160 aspirantes en la última convocatoria, el Programa de Pilotos se ha consolidado como una auténtica cantera del automovilismo canario, de la que ya han salido nombres que hoy compiten en la élite regional y nacional.

La nueva edición, ya en preparación, volverá a buscar talento joven, reforzando el compromiso del equipo con la formación, la igualdad de oportunidades y el relevo generacional en el deporte del motor.

Las personas que aspiren a convertirse en el próximo piloto de este programa pueden comenzar ya a acumular puntos a través de la App Mi Energía DISA realizando sus repostajes y compras en las estaciones de la red más amplia de Canarias, DISA/Shell, la única que cuenta con puntos de venta en todas las islas.

Las 20 personas que acumulen más puntos en su perfil de Mi Energía DISA serán quienes compitan en las pruebas específicas que, como cada año, el equipo DISA Copi Sport prepara para valorar las aptitudes de los aspirantes para ponerse a conducir uno de los coches del equipo en la temporada 2027.

Una estructura con historia y compromiso

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Copi Sport y DISA mantienen una relación ininterrumpida desde 2012 que ha dado lugar al equipo más laureado del automovilismo canario, combinando éxitos deportivos con programas pioneros como Mujer y Motor y la Escuela de Pilotos.

La temporada 2026 se presenta como un nuevo capítulo de un proyecto que mira al presente con ambición competitiva y al futuro con una firme apuesta por la formación y el talento local.