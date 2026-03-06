Las Palmeras Golf se convierte en el epicentro del golf nacional con la celebración del Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt 2026

Las Palmeras Golf ha acogido este jueves la presentación oficial del Campeonato de España Masculino de Pitch & Putt 2026, una prueba organizada por la Real Federación Española de Golf que se celebrará los días 7 y 8 de marzo en la capital grancanaria y que convertirá a la ciudad en el epicentro del golf nacional.

El acto contó con la presencia de Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y con la participación de Jesús Barrera, presidente del comité de Pitch & Putt de la Real Federación Española de Golf; Diego Cambreleng, presidente de la Real Federación Canaria de Golf y Carla Campoamor, concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria;

La presentación también reunió a varios jugadores de Pitch & Putt que quisieron respaldar con su presencia esta competición, que sitúa a Gran Canaria en el centro del calendario nacional y que volverá a mostrar el alto nivel técnico y competitivo de esta disciplina.

Record de inscritos y proyección nacional

Con 150 inscritos, el campeonato firma un récord histórico de inscripción. Además, participarán jugadores de 10 comunidades autonómas, un dato que refleja el crecimiento del Pitch & Putt en España y el atractivo que supone competir en un campo urbano de referencia como Las Palmeras Golf, donde durante dos jornadas de máxima exigencia se disputará el título de campeón.

La competición se desarrollará bajo la modalidad Stroke Play Scratch a lo largo de 54 hoyos en dos días consecutivos, y la clasificación será puntuable para el Ranking Nacional de Pitch & Putt, lo que añade un componente estratégico y competitivo adicional a una cita que marcará el pulso de la temporada 2026

Desde la organización deportiva, Jesús Barrera, presidente del Comité de Pitch & Putt de la Real Federación Española de Golf, puso en valor el récord de participación y el momento que vive esta modalidad «La elección de Las Palmeras Golf como sede atiende a su solvencia organizativa, capacidad logística y un recorrido técnicamente muy exigente. Con una cifra récord de 90 participantes, contar con un escenario que garantice ritmo competitivo, precisión y equidad deportiva es fundamental. Estamos convencidos de que esta sede marcará el nivel del Pitch & Putt nacional en 2026».

Además, Diego Cambreleng, presidente de la Real Federación Canaria de Golf, resaltó el papel de Canarias en el impulso del golf y la relevancia de albergar este tipo de competiciones: «acoger un Campeonato de España confirma el crecimiento sostenido del Pitch & Putt en Canarias y el trabajo que desarrollamos desde la Federación junto a los clubes para fortalecer la base, mejorar la preparación técnica y elevar el nivel competitivo de nuestros jugadores. Este tipo de citas nos permite medirnos en un contexto de máxima exigencia y seguir consolidando el posicionamiento del golf canario dentro del panorama nacional», destacó.

La concejala de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, subrayó la importancia de acoger eventos nacionales en la Las Palmeras Golf y explicó que «un campeonato de estas características refleja el compromiso de nuestra ciudad por invertir en el deporte y tener espacios para todos los jugadores. Esperamos que este fin de semana disfruten de este campo municipal, una apuesta por el Ayuntamiento de tener un espacio para practicar golf a precios asequibles».

20 años de historia en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria

La celebración de este Campeonato coincide, además, con un año de especial relevancia para el club capitalino, que en 2026 conmemora su 20 aniversario. Dos décadas en las que el campo se ha consolidado como una instalación deportiva estratégica en pleno entorno urbano, accesible tanto para residentes como para visitantes.

Desde su apertura, Las Palmeras Golf ha sido sede de múltiples competiciones y ha desempeñado un papel clave en la promoción del golf base a través de su Escuela Infantil y Juvenil, así como en la difusión del Pitch & Putt, una modalidad que combina precisión, estrategia y dinamismo y que cuenta con una sólida tradición en Canarias.

Ese protagonismo deportivo quedó reflejado el pasado año, cuando los cuatro títulos nacionales de Pitch & Putt fueron conquistados por jugadores canarios: María Velázquez, campeona de España femenina; César Crespo, campeón de España masculino; César Fernández de Caleya, campeón de España Mid-Amateur; y Noel Calzadilla, ganador del Ranking Nacional de la Real Federación Española de Golf. Además, Canarias logró el subcampeonato de España por Federaciones Autonómicas, consolidando su posicionamiento dentro del panorama nacional de esta modalidad.

Además, César Crespo, César Fernández de Caleya y Noel Calzadilla estarán presentes este fin de semana en Las Palmeras Golf, donde volverán a competir por el título nacional en un escenario especialmente ligado al desarrollo del Pitch & Putt.

