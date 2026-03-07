Alexey Lukyanyuk conquista el Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote 2026 y lidera el CCRA

El Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote 2026 marca el comienzo de una nueva temporada para el Campeonato de Canarias de Rallyes (CCRA), y lo hizo con una sorprendente victoria de Alexey Lukyanyuk. El piloto ruso, que compitió a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 junto a su copiloto Yury Kulikov, dominó la prueba de principio a fin, logrando su primer triunfo dentro de este campeonato.

Lukyanyuk no solo se impuso a los pilotos locales más conocidos, como Yeray Lemes y Enrique Cruz, sino que también se alzó como líder provisional del CCRA y del Campeonato Provincial de Las Palmas 2026. Aunque en algunos tramos tuvo que enfrentar sorpresas y algunos contratiempos, logró mantenerse fuerte y, en el control stop del último tramo, no pudo contener su emoción, celebrando por fin su victoria en Lanzarote.

El dominio de Lukyanyuk desde el inicio

Desde los primeros compases de la prueba, el ruso demostró su velocidad y capacidad para adaptarse a los retos del terreno lanzaroteño. En los siete tramos cronometrados, Lukyanyuk y Kulikov se impusieron en la mayoría de ellos, destacando especialmente en los tramos más técnicos, como el TC Plus, donde se llevaron la victoria. A pesar de no forzar en todo momento, su actuación fue impecable, dejando claro que había llegado para quedarse en la lucha por el título.

En total, Lukyanyuk superó por 21,2 segundos al equipo local Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, quienes se subieron al segundo escalón del podio con su Citroën C3. El tercer puesto fue para Enrique Cruz-Yeray Mujica, quienes pilotaron el Toyota Yaris GR, aunque se quedaron a 13 segundos de la segunda posición.

El rallye, a ritmo de Porsche y sorpresas en el podio

El rallye, que contó con una participación de 37 equipos, también tuvo sus momentos de emoción con algunos rivales que sorprendieron durante la competencia. Toñín Suárez y Kimberley González, que participaron con un Porsche 911 GT3, fueron los encargados de dar la sorpresa en los tramos iniciales, al marcar dos scratchs y colarse en la cuarta posición general, solo a 3 décimas de entrar en el podio. Este rendimiento no pasó desapercibido y prometió más emoción a lo largo de la temporada.

Por su parte, el Porsche 911 GT3 de Aníbal Machín-Rubén Pérez acabó en la sexta posición, mientras que el BMW M3 de Álvaro Caballero-Noé González se posicionó en la séptima plaza. La clasificación del Trofeo de Canarias (TCRA) también estuvo reñida, con el Porsche de Suárez-González liderando la tabla, seguido por el otro Porsche 911 de Machín.

Rallye Orvecame Isla de Lanzarote 2026 / Sergio Betancort

El resto del "top ten" y categorías especiales

A medida que la prueba avanzaba, la clasificación permanecía estable, con pocos cambios en el top ten. Sergio Fuentes y Óscar Cabrera, con sus Rally2, ocupaban la quinta y sexta plaza, respectivamente. Por su parte, Yoday Betancort, en su debut con el Hyundai i20 N Rally2, logró una destacada octava posición.

En cuanto a las categorías especiales, Javier Cañada-Aday Ortiz se alzaron con la victoria en la Categoría 2 con su Opel Corsa Rally4, mientras que Rubén Rivera-Óliver Hernández fueron los vencedores de la Categoría 3 con un Peugeot 206 XS. Suárez-González, al finalizar cuartos en la general, se coronaron como los ganadores de la Categoría 1.

La Categoría Classics fue muy diferente a las demás, ya que solo Alexander y Jonathan Barrios lograron completar la prueba, a bordo de su Honda Civic, tras la retirada de Luis Duque.

Una victoria simbólica para Lukyanyuk

Para Alexey Lukyanyuk, esta victoria tiene un significado especial. El piloto ruso es bien conocido en el mundo del automovilismo, habiendo sido bicampeón de Europa en dos ocasiones. Antes de unirse a las competiciones del CCRA, ya había logrado cuatro victorias en el Rallye Islas Canarias-ERC, uno de los rallyes más prestigiosos de Europa. Sin embargo, este triunfo en Lanzarote es especialmente significativo, ya que le permite marcar su huella en el rallye local, imponiéndose en una prueba de gran tradición como es el Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote.

Además, se convirtió en el primer piloto no canario en ganar la prueba lanzaroteña desde hace varias ediciones, lo que subraya su gran calidad y capacidad al volante.

El rallye y su relevancia para el Campeonato

El Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote no solo fue una cita importante para el Campeonato de Canarias de Rallyes (CCRA), sino también para el Campeonato BP de Las Palmas y el Insular de Lanzarote. La prueba también sirvió como plataforma para que los pilotos locales, como Yeray Lemes y Enrique Cruz, mostraran su habilidad frente a un público entregado.

La organización de la prueba, llevada a cabo por el CD Evesport, fue un éxito rotundo. A pesar de las inclemencias del tiempo, con un viento frío que azotó la isla, los aficionados pudieron disfrutar de la emoción de los tramos cronometrados y de un ambiente festivo en la ceremonia final, que tuvo lugar en Arrecife, junto al Open Mall.