Alexey Lukyanyuk lidera el Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote con su Skoda

El piloto Alexey Lukyanyuk, al volante de un Skoda Fabia Rally2, ha logrado imponerse en los tramos matutinos del Rallye Orvecame-Isla de Lanzarote, marcando un ritmo impresionante que lo ha colocado al frente de la clasificación general. Con su copiloto Yury Kulikov, Lukyanyuk ha logrado una ventaja de 12 segundos sobre el Citroën C3 de Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, y de 15,8 segundos sobre el Toyota Yaris de Enrique Cruz y Yeray Mujica.

Aunque Lukyanyuk ha dominado en la mayoría de los tramos, especialmente en las dos pasadas por el tramo La Asomada-Tías (12,5 km), el rally ha mostrado una gran competitividad. En el rápido tramo de San Bartolomé (7 km), la sorpresa la dio el piloto Toñín Suárez, quien, al volante de su Porsche 911 GT3, se impuso en los dos scratchs del día, superando incluso a los Rally2 y situándose en la cuarta posición general, a tan solo 3 décimas de las posiciones de podio. Este inesperado rendimiento del Porsche 911 ha generado especulaciones sobre posibles cambios en la clasificación final si Suárez mantiene su ritmo agresivo.

A pesar del frío viento que ha azotado la isla, Lanzarote ha recibido una gran cantidad de público, especialmente en el primer tramo del bucle, donde los espectadores han podido disfrutar de los impresionantes paisajes volcánicos y las primeras flores de la primavera.

Rallye Orvecame Isla de Lanzarote 2026 / Sergio Betancort

Clasificación provisional

Con tres tramos restantes en la tarde, la doble pasada por el TC Guatiza-Haría de 20 km se perfila como el escenario crucial para que Lemes y Cambeiro intenten atacar el liderato. El TC Plus de Máguez-Arrieta de 8,7 km también se disputará, aunque se considera menos decisivo.

En el resto de la clasificación provisional, el piloto lanzaroteño Óscar Cabrera, con el Citroën C3, ocupa la quinta plaza, seguido del Skoda Fabia de Sergio Fuentes. El debutante Aníbal Sánchez ha logrado la séptima posición con su Porsche 911 GT3, mientras que Yoday Betancort está en el octavo puesto con el Hyundai i20 N Rally2, mostrando cautela en su estreno con este coche.

Alvaro Caballero (BMW M3) y Julián Arocha (Mitsubishi Lancer Evo) completan el top ten de la clasificación provisional. De momento, el rally organizado por el CD. Evesport está avanzando sin incidencias graves, lo que augura una competencia emocionante en la jornada de la tarde.