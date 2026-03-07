El bote Chacalote Comercial SanRob presenta su nuevo casco de cara a la temporada 2026 de Vela latina

La familia de la vela latina está de celebración. El bote Chacalote Comercial SanRob, uno de los más familiares y con mayor corazón dentro de esta tradición náutica, presentó en la tarde del 7 de marzo su nuevo casco, una pieza artesanal creada por el reconocido carpintero de ribera de la isla Feliciano José Santana, conocido cariñosamente como Nano.

Con esta renovación, la vela latina se prepara para una temporada 2026 más competitiva que nunca. El Chacalote – Comercial SanRob apuesta por reforzar su presencia en este deporte tradicional que se desarrolla en la bahía de Las Palmas, una modalidad única en el mundo que forma parte del patrimonio cultural y deportivo de Canarias.

El maestro Nano ha sido el encargado de dar forma, con sus propias manos, a este nuevo casco. En un tiempo récord de aproximadamente cuatro meses, el experimentado carpintero de ribera ha construido la base del que será el nuevo bote del equipo. Una embarcación que, sin duda, se convertirá en un elemento clave para luchar por los mejores puestos en la temporada 2026, que está a punto de comenzar.

La presentación oficial tuvo lugar la tarde del 6 de marzo de 2026 en las instalaciones del Muelle Deportivo, en un acto que reunió a tripulantes, familiares y amigos, y que contó con la presencia del Ilmo. Sr. D. Ángel Luis Sabroso Ramírez, Viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

El evento se caracterizó por un marcado espíritu de canariedad, cargado de ilusión, emoción y numerosos detalles. Y es que, como bien dicen, son los detalles los que marcan la diferencia, algo que el Chacalote Comercial SanRob ha demostrado cuidar con especial dedicación.

Para esta nueva etapa, el bote estará capitaneado por tres patrones: Kevin Rosales, Domingo Trujillo y Adrián Morales. Además del estreno del casco, el equipo presentó también su nueva equipación, que fue mostrada de una manera muy especial: por los más pequeños de la familia. Los hijos de los propios tripulantes fueron los encargados de lucir por primera vez la nueva indumentaria, en un gesto que refleja el carácter familiar que define a este bote.

Con todo preparado para la nueva temporada, ahora llega el momento de disfrutar del bote, competir y vivir cada pega y cada regata con la misma pasión de siempre.