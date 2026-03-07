La Classic de Transgrancanaria arranca con máxima igualdad tras ocho horas de carrera

La edición 2026 de la Classic de la The North Face Transgrancanaria arrancó en la medianoche del viernes al sábado con una salida histórica desde la arena de la Playa de Las Canteras. Casi un millar de corredores iniciaron el recorrido hacia el sur de la isla, con meta situada en el Parque Sur, en una prueba que vuelve a situar a Gran Canaria en el mapa internacional del ultratrail.

El ambiente fue especialmente emotivo en el momento de la salida. Cientos de aficionados y curiosos se acercaron a presenciar el inicio de la prueba reina del evento, mientras cerca de un centenar de medios de comunicación cubrían el acontecimiento deportivo. Entre los participantes, la mezcla de nervios y emoción era evidente antes de afrontar un recorrido nocturno de larga distancia a través del interior de la isla.

Una carrera muy igualada en cabeza

Las primeras horas de competición han estado marcadas por la igualdad entre los favoritos. En el primer punto de control, situado en Tenoya, un nutrido grupo de corredores avanzaba prácticamente al mismo ritmo.

Entre los nombres destacados que rodaban juntos se encontraban Tom Evans, Hannes Namberger, Abel Carretero, Jonathan Albon, Josh Wade y el español Borja Fernández. Durante varios kilómetros el grupo mantuvo una progresión homogénea, sin ataques ni grandes diferencias.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a partir del paso por Fontanales. En ese tramo el grupo delantero se redujo a cuatro corredores: Albon, Wade, Namberger y Evans, quienes empezaron a marcar el ritmo de carrera.

Detrás de ellos se formó un segundo grupo integrado por Borja Fernández y Victor Richard, que ya acumulaban unos seis minutos de desventaja. Algo más rezagados, a unos doce minutos de la cabeza, se encontraban corredores como Abel Carretero o Pau Rius.

Liderato británico en el paso por Artenara

Tras algo más de siete horas de competición, la carrera llegó a uno de sus puntos clave: el municipio de Artenara, situado en el corazón montañoso de la isla.

En este punto, el dúo británico formado por Jonathan Albon y Josh Wade lideraba la clasificación masculina con un tiempo de 7:08:18. La igualdad seguía siendo máxima, ya que Hannes Namberger pasaba apenas 15 segundos después, mientras que Tom Evans lo hacía a 26 segundos del liderato.

Máxima igualdad en las primeras 8 horas de la Classic de The North Face Transgrancanaria.JPG / David Delfour

Con gran parte del recorrido todavía por delante, las diferencias entre los principales aspirantes al triunfo siguen siendo mínimas, lo que anticipa una segunda mitad de carrera muy disputada.

Carrera femenina abierta y estratégica

En la categoría femenina la carrera también ha ofrecido cambios interesantes durante la madrugada. En el primer control de Tenoya fue la española Claudia Tremps quien sorprendió al marcar un ritmo muy alto que le permitió abrir hueco frente a sus rivales.

No obstante, esa ventaja no duró demasiado. En Fontanales fue alcanzada por la corredora polaca Katarzyna Dombrowska, que posteriormente logró consolidarse como líder de la prueba.

En el siguiente punto de control, situado en El Hornillo, se produjo otro movimiento importante: Henriette Albon alcanzó a Tremps y se colocó en segunda posición provisional con una ligera ventaja sobre la española.

Mientras tanto, Dombrowska avanzaba con solvencia al frente de la carrera femenina, con una ventaja aproximada de seis minutos sobre sus perseguidoras.

En el paso por Artenara, situado en el kilómetro 67,9 del recorrido, la atleta polaca mantenía el liderato con un tiempo de 8:03:11, seguida por el dúo perseguidor formado por Tremps y Henriette Albon.

Abandonos por debajo de lo habitual

A las siete horas de carrera, la tasa de abandonos rondaba el 10%, una cifra inferior a la que suele registrarse en muchas pruebas de ultradistancia.

La mayoría de retiradas se han producido en el municipio de Teror, aunque ninguno de los corredores que luchan por las primeras posiciones ha tenido que abandonar.

La proporción de abandonos refleja además la distribución de participantes por género: aproximadamente 15% de mujeres y 85% de hombres, un dato que coincide con la participación total en esta edición.

Gran Canaria, referencia internacional del ultratrail

La Transgrancanaria se ha consolidado en los últimos años como una de las pruebas de referencia dentro del calendario internacional de carreras de montaña. Su recorrido atraviesa paisajes volcánicos, barrancos y zonas de gran desnivel que ponen a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

Con más de la mitad del recorrido todavía por delante, la Classic de la Transgrancanaria promete mantener la emoción hasta la llegada a Maspalomas, donde se conocerá quién logra imponerse en una edición que, de momento, destaca por su equilibrio entre los principales favoritos.