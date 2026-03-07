Jonathan Albon escala a lo más alto en la Classic de The North Face Transgrancanaria 2026

Igualdad es la palabra que define lo sucedido en la categoría masculina de la Classic de The North Face Transgrancanaria 2026. Tres de los máximos favoritos al triunfo se auparon al podio final, Jonathan Albon (The North Face); Hannes Namberger (Dynafit) y Josh Wade (The North Face), mientras que la durísima noche vivida durante la madrugada perjudicó en exceso a otro nombre propio de esta edición: Tom Evans (Asics), que abandonó tras ocho horas y media de carrera a la altura de la Degollada de Las Palomas debido al frío.

Desde los primeros compases de carrera, se veía la potencia de piernas que esgrimían los hombres en esta Classic de 125 kilómetros. Primero se conformaba un grupo de seis corredores en el primer avituallamiento en Tenoya, que pocos kilómetros más tarde se reduciría a cuatro: Albon, Namberger, Wade y Evans.

Jon Albon durante la carrera / David Delfour

El cuarteto de cabeza se mantuvo durante las primeras 8 horas de carrera con diferencias inferiores a los 30 segundos en un duelo sin igual entre cuatro de los mejores corredores de ultradistancia del mundo. Sin embargo, sobre las 8 horas y media de recorrido llegaría el abandono del británico Tom Evans tras una dura noche con bajísimas temperaturas. En ese momento de la carrera, el cántabro Borja Fernández (Scott) seguía la estela del trío de cabeza, que ya no se rompería hasta la meta en Parque Sur.

Jonathan Albon llegaba a la presa de Ayagaures al filo del mediodía, contando con una cómoda ventaja en esa última asistencia antes de meta justo antes de afrontar el calor en el Barranco de los Vicentes. Por detrás, seguía la encarnizada pelea por el segundo puesto entre el británico Josh Wade y el alemán Hannes Namberger.

En el citado barranco se viviría uno de los momentos más emocionantes cuando Namberger se colocaba a la altura de Josh Wade tras 12 horas y 56 minutos de carrera, y en un gesto de deportividad ambos se chocaban la mano, pero fue un duelo dispar ya que el atleta de Dynafit en pocos metros logró una importante distancia que ya mantuvo hasta el final.

Jonathan Albon paró el cronómetro en 12:58:08 logrando un ansiado triunfo tras el segundo puesto del año pasado. Namberger, en el año de su debut en Gran Canaria, era segundo a solo cinco minutos; mientras que Wade repetía su tercera posición del año pasado. El mejor español a estas alturas fue Borja Fernández con 13:34:08.; y Estanislao Rivero, el mejor residente canario, en 17º puesto provisional.

Declaraciones de Jonathan Albon:

"Transgrancanaria es una carrera de contrastes, he tenido momentos bajos de sufrimiento, pero eso me ha permitido también disfrutar de los momentos en los momentos más altos. Si me tengo que quedar con una escena de esta carrera es el momento en el que hemos ascendido a la zona del Roque Nublo, las nubes pasaban volando muy fuerte atravesándonos y he podido escuchar un sonido increíble, ha sido un momento muy especial".

"La clave ha sido la gestión del clima, creo que el año pasado hice algunas carreras en las que no gestioné bien el clima. Así que estoy orgulloso de cómo lo manejé hoy. Y en cuanto al ritmo, he podido gestionar los ataques y finalmente logré sacarle distancia a Josh... pero ha sido un final muy duro en el que jugué mis cartas y todo encajó".

