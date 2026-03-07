Un millar de valientes para un reto de 125 kilómetros

La 27º edición de The North Face Transgrancanaria Classic arrancó en la medianoche de ayer desde la playa de Las Canteras con cerca de mil corredores en la línea de salida. La distancia reina de la prueba, con 125 kilómetros y más de seis mil metros de desnivel positivo, se presenta este año sin un favorito claro en ninguna de las dos categorías. En el apartado femenino, la noruega Henriette Albon aspira a revalidar el entorchado. En la competición masculina, el corredor británico Tom Evans, vencedor del UTMB el pasado año, parte como uno de los principales aspirantes al triunfo, aunque tendrá que medirse a rivales que conocen bien la exigencia y las particularidades del recorrido.

Entre esos nombres destacan sus compatriotas Jonathan Albon y Josh Wade, ambos con experiencia en la Trans y con capacidad para pelear por las primeras posiciones en uno de los recorridos más emblemáticos del trail running internacional. A ellos se suma el alemán Hannes Namberger, que llega tras firmar una gran temporada y que en 2025 se impuso en la Lavadero Ultra Trail, además de contar en su palmarés con victorias en pruebas de relumbrón. Otros favoritos a entrar en el top 5 son el catalán Abel Carretero, el británico Thomas Joly, el cántabro Borja Fernández o los canarios Oswaldo Medina y Estanislao Rivero.

En la categoría femenina. Henriette Albon no lo tendrá fácil ante la catalana Claudia Tremps, segunda en la pasada edición, ni frente a la polaca Katarzyna Dombrowska, una corredora que ya sabe lo que es ganar en la Transgrancanaria tras imponerse en la Starter en 2024, en el Kilómetro Vertical El Gigante en 2023 y en la Marathon en 2022. Otras favoritas son la china Lin Chen, la británica Whyman-Davis, la checa Andrea Vlasakova, la suiza Mélanie Delasoi o la grancanaria Yasmina Castro, que luchará por estar entre los primeros puestos.

Ikram Rharsalla, sonriente, celebra su victoria en la modalidad Marathon , ayer en Maspalomas. | DAVID DELFOUR

El tercer día de pruebas en The North Face Transgrancanaria se inició con la disputa de la modalidad Marathon, de 46 kilómetros con más de 1.800 participantes, con salida desde el casco histórico de Tejeda. Ikram Rharsalla y Antonio Martínez triunfaron en la meta de Parque Sur, en Maspalomas.

La granadina del equipo Joma, que debutaba en la prueba, conquistaba la victoria con un tiempo de tres horas, 46 minutos y 21 segundos. Matuvo una bonita pugna con la catalana del Asics Nuria Gil, que llegó a solo cuatro minutos. La italiana Caterina Stenta completaba el podio. En hombres, Antonio Martínez cruzó primero la línea de meta en su quinta participación en la Marathon con una estrategia de carrera inmaculada; su tiempo: tres horas, 26 minutos y 42 segundos. El podio lo completaban Fran Anguita y Miguel Benítez.