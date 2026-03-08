Agresión a un futbolista en Tenerife: un aficionado salta al campo y propina un puñetazo a la víctima

Intolerable agresión a un futbolista en Tenerife. Un futbolista de la UD Hermigua/CD Agulo recibió este domingo un brutal puñetazo por parte de un aficionado del Atlético Barranco Hondo, según ha denunciado el equipo gomero en su página de Facebook, aportando incluso un vídeo del ataque.

Los hechos ocurrieron en el campo de fútbol Los Barranquillos (Barrando Hondo, Candelaria), en el marco de un partido de Regional Primera de Tenerife (Grupo 2). En un compromiso disputado y con multitud de goles, fue en el minuto 73, con el resultado de 3-4 a favor de los visitantes, cuando un individuo saltó al terreno de juego tras una riña entre los futbolistas y lanzó un fuerte puñetazo que impactó en la cara a un jugador del equipo visitante. Tal fue la gravedad de la embestida, que el joven tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La prueba gráfica

En el vídeo aportado por el equipo gomero, se aprecia cómo estando el juego detenido y mientras algunos de los jugadores de los dos equipos se encaraban entre sí (a la vez que otros trataban de apaciguar los ánimos), un individuo salta al césped y se dirige a toda velocidad hacia el lugar del conflicto. Es entonces cuando el agresor, sin mediar palabra y sin que la víctima tuviese apenas tiempo para reaccionar, se abalanza sobre el agredido y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta directamente en el rostro del deportista, que cae al suelo tras el impacto.

La denuncia del equipo gomero

"Lo lamentable llega después, cuando tras un forcejeo de fútbol entre dos jugadores, un aficionado local y familiar de un jugador local salte al campo y agreda de forma violenta y con fuerza excesiva (imagen), a nuestro jugador, el cual es derivado a un centro hospitalario. El colegiado del partido toma la decisión de dar por finalizado el encuentro, ya que no se garantizaba la seguridad en la instalación deportiva", expuso el equipo gomero en su página de Facebook para informar lo acontecido.

En el Hermigua/Agulo, asimismo, incidieron en "lamentar" que este tipo de situaciones ocurran en los campos de fútbol. "Nos hemos visto perjudicados totalmente por una acción ajena a la competición que no tenía que haber pasado y tomaremos las decisiones legales oportunas para denunciar y condenar cualquier acto de violencia en el fútbol, reafirmando nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que deben prevalecer en el deporte", prosigue el mensaje, que concluye con el deseo de una pronta recuperación a la víctima. "Tu equipo está contigo", sentencian.

El Barranco Hondo se solidariza con la víctima

Por su parte, el CD Atlético Barranco Hondo ha lanzado un comunicado para manifestar su "rechazo absoluto a cualquier acto de violencia dentro o fuera de un terreno de juego". El club candelariero ha insistido también en "lamentar profundamente lo sucedido", condenando con firmeza "cualquier comportamiento que atente contra la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros o aficionados".

De esta manera, el equipo tinerfeño se ha presentado como una víctima colateral de lo acontecido, al "no poder controlar ni responsabilizarse de las conductas individuales de personas que acuden al recinto como espectadores, especialmente cuando se trata de individuos que protagonizan comportamientos violentos y totalmente incompatibles con los valores del deporte".

Noticias relacionadas

Así, y con el "objetivo de actuar con máxima responsabilidad", el club asegura haber prohibido de manera indefinida la entrada al recinto del agresor (que se encuentra, por tanto, plenamente identificado). Una medida que en el club adoptan para "preservar la seguridad y el respeto" en sus instalaciones. "El Atlético Barranco Hondo desea ponerse a plena disposición de la UD Hermigua y del jugador afectado, ofreciendo toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de lo ocurrido y para colaborar en cuantas acciones legales pudieran ejercitarse", concluye el mensaje.