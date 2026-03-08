El majorero Alberto llamó «chino de mierda» a Kita

El central majorero del CD Castellón y ex del Tenerife Alberto Jiménez llamó «puto chino» al jugador japonés de la Real Sociedad B Kazunari Kita, según recoge el acta arbitral del pulso de ayer en la Ciudad Deportiva de Zubieta.

En el 93’ del pulso de la 29ª jornada, con el resultado de 4-2 para el filial txuri urdin, el colegiado aragonés Alonso de Ena detuvo el pulso para aplicar el protocolo antirracista. Advertido por los futbolistas del filial donostiarra, se dirigió a la banda con los brazos en forma de equis. Tras hablar con los entrenadores, de Ena reanudó el juego y decretó el final un minuto más tarde. El episodio quedó reflejado en el acta de esta manera: ‘El dorsal número 15 de la Real Sociedad B, Kazunari Kita, me comenta que el dorsal número 5 del CD Castellón, Alberto Jiménez, se dirige a él en los siguientes términos: ‘puto chino’. No siendo escuchado por ningún miembro arbitral.

Por su parte, Pablo Hernández técnico del CD Castellón, aseveró que primero quería hablar con Alberto antes de pronunciarse. «Ahora iré a vestuario porque estaba sancionado y he visto el partido desde una cabina. Hablaré con el jugador, preguntaré a ver que ha pasado (...) Al final son cosas desagradables. Espero que haya sido un malentendido por el bien de nuestro jugador, así como para Kita».

Testigos del fotograma

En el otro bando, Jon Ansotegi, técnico de la Real B, fue más contundente y rechazó cualquier tipo de conducta racista. «Yo no he visto nada, estábamos muy lejos. El árbitro nos ha dicho que nuestros jugadores han escuchado un insulto racista a Kita y activó el protocolo. También nos ha comentado que él no lo ha escuchado y, por tanto, no puede expulsarlo. Obviamente, son mis jugadores y les creo», señaló. Además, quiso recalcar que «en el fútbol no tiene que tener cabida esto, ni en ningún sitio». «Si pasó y se demuestra que aconteció [hay imágenes ya que el majorero no se tapa la boca], hay que intentar castigarle para que no pase más. Hay que se duros».

Noticias relacionadas

Silencio del zaguero ‘orellut’

Alberto eludió hacer declaraciones al término del partido del Castellón, que significa la segunda derrota consecutiva –perdió 2-3 en la pasada jornada en Castalia ante el líder Racing–. Hace unos días se activó también el protocolo en el Elche-Espanyol. Rafa Mir, ariete del club ilicitano y ex de la UD, se dirigió a Omar El Hilali con un ‘viniste en patera’, según relata el acta arbitral. Un menosprecio del que no hay pruebas videográficas en LaLiga. El caso está manos del Competición de Competición.