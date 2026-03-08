El matrimonio Albon, de luna de miel en la ‘Trans’

Feliz luna de miel del matrimonio Albon en la modalidad Classic, la prueba reina de 125 kilómetros, de The North Face Transgrancanaria. Henriette conquistaba su segunda victoria consecutiva, mientras que su marido Jonathan se resarció del segundo puesto del año pasado y lograba el triunfo después de una actuación memorable. La prueba valedera para el circuito internacional World Trail Majors, que partía en la noche del viernes desde la playa de Las Canteras y finalizaba ayer en Maspalomas, volvió a brindar un gran espectáculo para los amantes del trail running.

En categoría femenina, Henriette Albon no lo tuvo fácil, pues no se puso en cabeza hasta después del paso por el municipio cumbrero de Tejeda. En el inicio, Claudia Tremps impuso un ritmo muy agresivo desde Tenoya, marchando muy por delante del resto, pero fue cazada en Fontanales por Katarzyna Dombrowska. La historia no quedó ahí. En el siguiente control de El Hornillo, la a la postre campeona logró alcanzar a Claudia y se colocó segunda, dejando un escenario de tres aspirantes en cabeza con Katarzyna como líder con seis minutos de ventaja sobre el dúo perseguidor.

Más atrás, Eleanor Davis corría en solitario a 11 minutos del grupo de cabeza, mientras que el resto del pelotón llegaba disperso a El Hornillo, cada corredora librando su propia batalla contra la noche. Nombres como Robyn Cassidy, Mélanie Delasoie o Stephanie Case mantenían opciones de meterse en el podio con muchos kilómetros aún por delante.

El avituallamiento de Tejeda resultaba clave para el devenir de la carrera. La líder hasta ese punto (kilómetro 80,5), la polaca Dombrowska, llegó con una visible herida en su pierna derecha, que a la postre le obligaría a retirarse antes de llegar a la Degollada del Dinero. Esta circunstancia la aprovechó Albon para ponerse en cabeza y abrir distancia con sus rivales gracias a la motivación extra que le supuso verse como líder. El tiempo de ventaja comenzaba a ser importante hasta llegar a los 20 minutos.

Tremps y Delasoie entran juntas de la mano para completar el ‘cajón’ de chicas; Namberger y Wade, el de hombres

Ya en el Roque Nublo, la catalana Claudia Tremps ya había adelantado a Katarzyna, acercándose al que podría ser su sexto podio consecutivo en Gran Canaria. El contraste de temperatura en ese punto con respecto a las dos primeras partes de la carrera también comenzaba a hacer mella en las corredoras. La española también sufría en el último paso por Ayagaures soltando incluso alguna lágrima. Aún así, siguió la carrera pero a un ritmo inferior, lo que provocó que su más inmediata perseguidora, Mélanie Delasoie, le adelantara.

Desde ahí hasta el final, Henriette Albon sí que no bajaría el ritmo y se proclamaría nuevamente la vencedora en la prueba reina de The North Face Transgrancanaria con un parcial final de 15 horas, 16 minutos y 33 segundos.

La emoción se trasladó entonces al precioso duelo que brindarían Tremps y Delasoie. La catalana recuperó fuerzas para ponerse a la altura de su rival por el segundo escalón del podio, la imagen de ambas corredoras corriendo a la misma altura por el barranco quedará en la retina. La deportividad volvió a aparecer ayer, cuando ambas corredoras decidieron entrar juntas de la mano.

Regreso para ganar

En lo que respecta a la prueba masculina, la igualdad fue la gran protagonista en la modalidad Classic de The North Face Transgrancanaria. Duelo de alto nivel entre cuatro de los mejores corredores de ultradistancia del mundo durante gran parte del recorrido.

Desde los primeros kilómetros se conformó un grupo de seis en Tenoya que rápidamente se redujo a cuatro integrantes: Jonathan Albon, Hannes Namberger, Josh Wade y Tom Evans. El cuarteto se mantuvo unido durante las primeras ocho horas con diferencias inferiores a los 30 segundos, ofreciendo un espectáculo sin igual durante los 125 kilómetros. Sin embargo, la durísima noche, con bajas temperaturas, pasó factura al británico Evans, que abandonó sobre las ocho horas y media de carrera en la Degollada de Las Palomas; adiós a uno de los grandes favoritos a la victoria.

El trío restante siguió adelante sin fisuras, con el cántabro Borja Fernández en cuarta posición. Albon llegó a la presa de Ayagaures con una ventaja cómoda antes de afrontar el calor del Barranco de los Vicentes, donde se vivió uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Namberger alcanzó a Wade tras casi 13 horas de carrera y ambos se dieron la mano en un bonito gesto de deportividad, y el alemán logró distanciarse de forma definitiva hasta la meta.

Hudcova arrasa entre las féminas en la modalidad Advance, y Julen Calvó se lleva un triunfo ‘in extremis’ en chicos

Jonathan Albon cruzó la línea de llegada en Parque Sur de Maspalomas tras 12 horas, 58 minutos y ocho segundos, consumando el triunfo que se le resistió el año pasado cuando fue segundo. Namberger, en su debut en Gran Canaria, lograba la plata entrando a solo cinco minutos, mientras que Wade repitió el tercer puesto de su edición anterior. Borja Fernández acababa como el mejor español con un crono de 13h.34:08. Estanislao Rivero se convirtió en el mejor residente canario terminando en la 17ª plaza provisional.

Advanced

En Maspalomas, después de partir desde Teror y tras 82 kilómetros, también terminaba ayer la modalidad Advance de The North Face Transgrancanaria. La checa Tereza Hudcova arrasaba entre las féminas, mientras que el catalán Julen Calvó se lleva un triunfo in extremis en hombres, adelantando a Leonard Mitrica en el esprint final.

Sin mirar atrás arrancó Hudcova. Desde los primeros pasos en Teror hasta la línea de meta del Parque Sur no hizo más que escapar de sus perseguidoras a un ritmo estratosférico. Tan solo necesitó los primeros kilómetros para lograr un margen considerable sobre la siguiente rival. No dejaría de apretar, tanto que llegó a coronar el avituallamiento de El Garañón con 21 minutos de ventaja.

La batalla se centraba en las dos siguientes posiciones del podio. La competencia estaba entre Marjo Liikanen, Itziar Oteiza, Genevieve Asselin-Demers, Stefanie Howe, Marta Vigano y Sara Lorenzo. Howe lideró esa batalla hasta Tejeda, cuando su paso atrás dio vía libre a la finlandesa para hacerse con una segunda plaza que ya no le arrebataría nadie. Tercera fue la española Itziar Oteiza.

La modalidad masculina reveló pronto a los grandes protagonistas: Julen Calvó, Leonard Mitrica, Tomas Macecek, Marcos Ramos, Anton Gustafsson, Morten Antonsen y Tomas Hudec. En el ascenso hasta Artenara Julen Calvó dio un paso adelante para ganar tres posiciones y colocarse en una bonita batalla con el rumano Leonard Mitrica. El debutante en Gran Canaria demostró que venía con un gran ritmo y con hambre de llevarse la carrera. Tampoco vinieron a especular Marcos Ramos, Tomas Macecek o incluso Anton Gustafsson, espectadores de lujo de la batalla que libraban los líderes.

Ambos apretaron aún más entre los pasos por el Roque Nublo y El Garañón, logrando una renta que dilucidaba una batalla de dos por la corona de campeón. El de Reus lideró la carrera hasta su paso por Degollada del Dinero a las 14.24 horas, apenas un minuto antes que el rumano. Eso sí, desde la retaguardia preparó un ataque con el que volvió a tomar la cabeza para enfilar la meta de Parque Sur con muchas opciones.

Por detrás, la batalla continuaba entre Marcos Ramos, Macecek y Gustafsson por el tercer puesto del podio. No obstante, Ramos ganó enteros con el paso de los kilómetros y fue capaz de abrir una pequeña brecha con sus perseguidores, pero insuficiente para pensar en algo más en una carrera que todavía regalaría una sorpresa más tras su paso por Ayagaures.

Y es que, si en el repunte tras el paso por el último avituallamiento el que apretó fue Leonard Mitrica, el que lo hizo con toda su alma a la bajada hasta Maspalomas fue el catalán, que en un épico esprint final terminaría por llevarse un triunfo de infarto. Tercero acababa Marcos Ramos González.