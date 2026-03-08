Tercera RFEF
El ‘Támara’ consolida su candidatura al ascenso
El cuadro blanquiazul le arrebata provisionalmente la segunda plaza al Tenerife C, al que golea con los tantos de Javier Afonso, Farías y Saúl
ACAN
El Tamaraceite goleó al Tenerife C (3-0) para arrebatarle la segunda plaza de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF, en la que se asientan provisionalmente los blanquiazules a la espera de que lo que haga hoy el San Fernando en el feudo del Tenisca. La igualdad en el marcador se mantuvo hasta el minuto 27, cuando Javier Afonso cruzó el balón a la red al recoger un rechace de la zaga tras una acción colectiva. A raíz del tanto, el Támara se mostró más cómodo sobre el campo y rozó el segundo en un córner cabeceado ligeramente alto por David García. Al filo del descanso, Farías tuvo mejor fortuna para hacer el 2-0 al recoger un balón muerto en el área.
Los de Iván Martín siguieron buscando el marco contrario al inicio de la segunda mitad. Así, tras un primer intento elevado de Andrés Rivero, Saúl puso el 3-0 con un testarazo a la salida de un córner cuando apenas transcurría un minuto desde la reanudación. Más tarde, Sergio Suárez tuvo dos ocasiones para ampliar distancias, lanzando desviado en ambas.
Durante los últimos compases, el cuadro grancanario dio un paso atrás y el Tenerife C se hizo con el balón, teniendo entonces su única oportunidad con un disparo de Amin rechazado por Galindo. En la réplica, Saúl colgó un balón desde la banda derecha que acabó impactando en la cruceta; y más tarde, David García volvió a cabecear alto un saque de esquina.
