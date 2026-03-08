The North Face Transgrancanaria cierra su 27ª edición con récords de participación y audiencia

La The North Face Transgrancanaria puso punto final este domingo a su 27ª edición con la tradicional ceremonia de premios celebrada en el auditorio de ExpoMeloneras. El acto reunió nuevamente a atletas de primer nivel para reconocer a los campeones de una edición que, una vez más, superó sus propios registros y consolidó la prueba como referencia mundial del trail.

La organización entregó a los vencedores de la modalidad Classic una pieza artística exclusiva, además de repartir 36.000 euros en premios entre los tres primeros clasificados de las modalidades Classic, Advanced, Marathon y Half.

Un evento que sigue creciendo

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, participó en la ceremonia y destacó la proyección internacional que ha alcanzado la carrera. Según subrayó, la prueba ha vuelto a situar a la isla como epicentro del trail running mundial, recordando incluso cómo recientemente vio corredores en Berlín luciendo la camiseta de la Transgrancanaria.

Junto a él estuvieron representantes institucionales y patrocinadores como Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana; Naima Sow Santana, en representación de Fred. Olsen; y Carlos y Fernando González.

La edición de 2026 volvió a dejar cifras sobresalientes. 6.000 corredores procedentes de más de 70 países tomaron la salida en alguna de las modalidades. Además, la participación femenina continúa creciendo: 1.671 mujeres afrontaron el reto, lo que supone un incremento del 70% respecto a 2024.

La cantera también tuvo protagonismo con la Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels, celebrada en la playa de Las Canteras y que reunió a cerca de 500 niños.

Retransmisión y repercusión internacional

Otro de los grandes hitos de esta edición fue el alcance de la retransmisión oficial. Cerca de 40 profesionales trabajaron durante más de 20 horas de streaming, ofreciendo comentarios en español e inglés y contando con invitados destacados como Hayden Hawks, Stephanie Case y Naiara Irigoyen.

El resultado fue un récord de audiencia con más de 220.000 reproducciones, a lo que se sumó la cobertura de más de 100 periodistas y fotógrafos acreditados procedentes de países como Alemania, Reino Unido, China o Finlandia.

La ceremonia incluyó además un emotivo homenaje a la atleta Cristina Santurino, fallecida el pasado mes de junio. Su amiga y también corredora Yasmina Castro recogió un trofeo en su memoria en un momento especialmente significativo del acto, amenizado por el timplista David Díaz, el guitarrista Kevin González y la cantante Ana Falcón.

Dominio del matrimonio Albon en la Classic

En el plano deportivo, la Classic volvió a ofrecer un espectáculo de alto nivel. La noruega Henriette Albon revalidó su triunfo con un tiempo de 15:16:33, cruzando la meta con más de una hora de ventaja sobre sus perseguidoras y firmando además una destacada décima posición en la clasificación general.

En categoría masculina, el británico Jon Albon se impuso tras una intensa lucha con Hannes Namberger y Josh Wade, deteniendo el cronómetro en 12:17:25 y sucediendo en el palmarés a Caleb Olson.

El resto de modalidades también dejaron grandes actuaciones: Madlen Kappeler y Henri Aymonod dominaron el Kilómetro Vertical El Gigante; Estel Roig y Alain Santamaría vencieron en la Half; Ikram Rharsalla y Antonio Martínez triunfaron en la Marathon; mientras Tereza Hudcova y Julen Calvó hicieron lo propio en la Advanced.

Un trofeo inspirado en el paisaje de la isla

El trofeo entregado a los vencedores fue una creación del diseñador Óliver Sánchez. La pieza, titulada “Ventana del Nublo”, reproduce una de las panorámicas más emblemáticas de la isla y está elaborada con jatoba, pino europeo y piedra de Arucas.

El artista explicó que buscaba ofrecer algo distinto, inspirado en la conocida vista del Roque Nublo pero reinterpretada desde la Ventana de la Gañifa.

Miles de visitantes en la Trail Zone

Paralelamente a las carreras, la feria del corredor Trail Zone, instalada en ExpoMeloneras entre el martes y el viernes, recibió más de 30.000 visitantes que recorrieron los stands comerciales y los espacios de información turística.

En Parque Sur, meta de varias de las pruebas, también se habilitó un espacio de ocio familiar con food-trucks y actividades, además de un concierto el sábado con Stefan Navarro y el grupo Fijo Discontinuo, patrocinado por Pepsi.

Todo ello forma parte del concepto Kilómetro 0, una iniciativa de la empresa organizadora Arista Eventos para potenciar la participación de empresas locales y promover productos de Canarias.

El CEO de la entidad, Fernando González, cerró la ceremonia agradeciendo el apoyo de instituciones, patrocinadores, voluntarios y personal técnico, cuyo trabajo permitió culminar con éxito una nueva edición de The North Face Transgrancanaria, una carrera que continúa ampliando su impacto deportivo y social año tras año.