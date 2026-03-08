Víctor Pros confirma en Tenerife la mejoría del Villa Santa Brígida
Los satauteños derrotan a domicilio al San Miguel y suman su cuarta jornada sin perder
ACAN
El Villa Santa Brígida, que suma cuatro jornadas sin perder en el grupo canrio de Tercera RFEF, se impuso por la mínima en su visita al San Miguel (0-1). El cuadro satauteño salió más enchufado y se adelantó a la media hora gracias a un gol de bella factura de Víctor Pros. El cuadro sanmiguelero, por su parte, apenas dio síntomas de mejoría y no supo hacer daño.
EUn golpeo ligeramente alto de l visitante Barcia desde la frontal y un posterior intento de Edgar, también desde fuera del área y que desvió el meta local junto a la escuadra, fueron los primeros avisos de la satauteños. La única clara de los locales llegó mediante un saque de falta lateral de Yeray que Víctor cabeceó fuera por poco.
A la media hora, la superioridad del Villa tuvo su recompensa gracias a un gol de bella factura por parte de Víctor Pros, quien conectó de primeras un servicio sobre el perfil diestro, colocando el balón en la escuadra más lejana. El San Miguel mejoró a raíz del 0-1, generando cierto peligro a balón parado, aunque sin acierto
El cuadro grancanario se apoderó de la posesión al inicio de la segunda mitad y dio los primeros avisos desde fuera del área con los intentos de Joshua, Jorge y Edgar. Al lado contrario del campo, Víctor cabeceó un centro desde la izquierda obligando a estirarse a Jonay. El conjunto satauteño trató de pausar el ritmo de juego y dio un paso atrás durante la recta final, aunque pudo sentenciar con un trallazo lejano de Edgar que salió lamiendo la base del poste. Con el Santa Brígida haciéndose fuerte en defensa para no pasar apuros concluyó el choque.
- Un camión cae al mar en el Puerto de Las Palmas
- Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua
- Las Palmas de Gran Canaria tumba la residencia de jugadores de la UD Las Palmas por incumplir el Plan General
- El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
- El bar de Las Palmas de Gran Canaria que sirve cócteles de autor con extracto de flor eléctrica y un ceviche 'canalla'
- Las Palmas de Gran Canaria ordena la clausura de la histórica panadería Miguel Díaz
- De garaje a hogar lleno de amor: así es la nueva vivienda repleta de esperanza de Chemi, adolescente de Telde tras un accidente
- Colapsa un estanque de barro en San Lorenzo tras las recientes lluvias