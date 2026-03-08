Víctor Pros confirma en Tenerife la mejoría del Villa Santa Brígida

El Villa Santa Brígida, que suma cuatro jornadas sin perder en el grupo canrio de Tercera RFEF, se impuso por la mínima en su visita al San Miguel (0-1). El cuadro satauteño salió más enchufado y se adelantó a la media hora gracias a un gol de bella factura de Víctor Pros. El cuadro sanmiguelero, por su parte, apenas dio síntomas de mejoría y no supo hacer daño.

EUn golpeo ligeramente alto de l visitante Barcia desde la frontal y un posterior intento de Edgar, también desde fuera del área y que desvió el meta local junto a la escuadra, fueron los primeros avisos de la satauteños. La única clara de los locales llegó mediante un saque de falta lateral de Yeray que Víctor cabeceó fuera por poco.

A la media hora, la superioridad del Villa tuvo su recompensa gracias a un gol de bella factura por parte de Víctor Pros, quien conectó de primeras un servicio sobre el perfil diestro, colocando el balón en la escuadra más lejana. El San Miguel mejoró a raíz del 0-1, generando cierto peligro a balón parado, aunque sin acierto

El cuadro grancanario se apoderó de la posesión al inicio de la segunda mitad y dio los primeros avisos desde fuera del área con los intentos de Joshua, Jorge y Edgar. Al lado contrario del campo, Víctor cabeceó un centro desde la izquierda obligando a estirarse a Jonay. El conjunto satauteño trató de pausar el ritmo de juego y dio un paso atrás durante la recta final, aunque pudo sentenciar con un trallazo lejano de Edgar que salió lamiendo la base del poste. Con el Santa Brígida haciéndose fuerte en defensa para no pasar apuros concluyó el choque.