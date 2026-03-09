Almogarén y Unión Gáldar hacen los deberes

La última jornada de la fase regular de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria de Primera no dejó ninguna sorpresa. El Almogarén confirmó su condición de invicto ante un Castillo que acaba esta fase sin conocer la victoria después del triunfo de los de Valsequillo por 12-8. Ambos se verán las caras en semifinales.

Tampoco hubo lugar a la sorpresa en la otra luchada, que medía en Telde al Castro Morales y el Unión Gáldar (10-12). Los del Noroeste, actuales campeones de la competición liguera, se desquitaron de la derrota de la penúltima fecha ante el Almogarén, subcampeón de Liga, y certificaron la segunda plaza en la clasificación copera de la máxima categoría. Ahora los galdenses deben repetir frente a los teldenses en la semi.

Por lo que respecta a la Segunda Categoría, el Unión Agüimes y Los Guanches mantienen un emocionante pugna por el liderato de Segunda Categoría en la Copa Fundación La Caja de Canarias. Ambos consiguieron la victoria en la quinta jornada de la liga regular e igualan a 12 puntos en la cabeza.

Los del Sureste superaron por 12-8 a un Roque Nublo que se queda tercero en la tabla con nueve puntos. Los agüimenses dominaron la luchada y supieron aprovechar la fortaleza de su puntal y destacados, al igual que el buen desempeño de Guayre Rodríguez.

Por su parte, Los Guanches se impusieron por 12-10 al Santa Rita con un Hacomar González en estado de gracia, consiguiendo seis puntos para su equipo; uno de ellos ante el destacado C del Santa Rita Alan Martín, máximo tumbador de los capitalinos.

Por último, el Maninidra consiguió asaltar La Gallera del López Socas al vencer por 8-12 al Guanarteme y sumar su primera victoria en esta Copa Fundación La Caja de Canarias.

El Tinamar, líder en Tercera

En lo que hace referencia a la Tercera Categoría copera, la jornada dejaba dos resultados muy holgados en la tercera jornada. El Castro Morales B no dio opción al Unión Sardina, al que se impuso por 12-5 en Lomo Cementerio para continuar segundo con seis puntos y una luchada menos. También victoria clara del Ajódar, que está empatado a puntos con los de Telde y vencía por 4-12 a un Vecinos Unidos sin victorias aún en este inicio de la categoría de bronce de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Noticias relacionadas

Por su parte, el líder Tinamar sufrió ante el Unión Doctoral en el terrero Pedro Cano Clavijo de San Mateo. Los de la Vega siguen en la primera plaza merced a su triunfo por 12-10, con una luchada más disputada que sus inmediatos perseguidores. n